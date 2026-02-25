Трехсторонняя встреча Украины, США и РФ состоится в начале марта, — Зеленский по итогам разговора с Трампом

Владимир Зеленский сообщил детали телефонного разговора с Дональдом Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, в звонке также принимали участие представители Президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Глава государства поблагодарил за усилия и вовлеченность американской стороны в переговоры и работу по завершению войны.

Он также отметил, что Украина высоко ценит программу PURL. По словам Президента, нынешняя зима является самой сложной для Украины, однако ракеты для систем противовоздушной обороны, которые государство может закупать у США, помогают преодолевать вызовы и защищать жизнь людей.

Кроме того, стало известно, что лидеры обсудили вопросы, над которыми представители сторон будут работать в Женеве во время двусторонней встречи, а также подготовка к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате Украина-США-РФ в начале марта.

Владимир Зеленский выразил надежду, что эта встреча позволит перейти к переговорам на уровне лидеров. По его словам, Президент США поддерживает подобную последовательность шагов, поскольку именно она позволит решить сложные и чувствительные вопросы и завершить войну.

