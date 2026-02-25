Людину оголосили померлою, але вона жива: які правові наслідки та що робити

Які наслідки для спадщини та шлюбу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В українському законодавстві передбачена процедура оголошення особи померлою за рішенням суду. Водночас трапляються випадки, коли людина, визнана померлою, з’являється згодом. У Київському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції зазначають, що такі ситуації мають серйозні майнові та сімейні наслідки.

Відповідно до статті 46 Цивільного кодексу України суд може оголосити фізичну особу померлою, якщо:

протягом трьох років у місці її проживання немає відомостей про місце перебування;

вона зникла за обставин, що загрожували життю — після шести місяців;

існують підстави вважати її загиблою внаслідок надзвичайної ситуації від певного нещасного випадку або інших обставин внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру - протягом одного місяця після завершення роботи спеціальної комісії, утвореної внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

у разі зникнення під час воєнних дій – особа може бути оголошена судом померлою після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій. З урахуванням конкретних обставин справи суд може оголосити фізичну особу померлою і до спливу цього строку, але не раніше спливу шести місяців.

Наслідки оголошення фізичної особи померлою

Згідно зі статтею 47 Цивільного кодексу України, правові наслідки прирівнюються до смерті особи:

здійснюється державна реєстрація смерті

відкривається спадщина

Після набрання рішенням суду законної сили воно надсилається до органу ДРАЦС для реєстрації смерті фізичної особи та до нотаріуса для вжиття заходів щодо охорони спадкового майна (частина друга статті 308 Цивільного процесуального кодексу України).

Важливо: спадкоємці не мають права відчужувати нерухоме майно, отримане у спадщину, протягом п’яти років.

Правові наслідки появи фізичної особи, яка була оголошена померлою

Скасування рішення суду

Відповідно до статті 48 Цивільного кодексу України суд скасовує рішення про оголошенняособи померлою за її заявою або заявою іншої заінтересованої особи.

Після цього орган ДРАЦС скасовує актовий запис про смерть (стаття 309 Цивільного процесуального кодексу України).

Повернення майна

Особа має право вимагати повернення свого майна, якщо воно:

збереглося

безоплатно перейшло до іншої особи

Якщо майно було набуте за набувальною давністю (стаття 344 Цивільного кодексу України), повернення може бути неможливим.

У разі неможливості повернути майно в натурі — відшкодовується його вартість.

Особливості набуття права власності на земельну ділянку визначені статтею 119 Земельний кодекс України.

Поновлення шлюбу

Якщо рішення суду про визнання особи померлою скасовано і жоден із подружжя не перебуває у повторному шлюбі, шлюб поновлюється (стаття 118 Сімейного кодексу України).

Отже, поява особи, оголошеної померлою, має комплексні правові наслідки — як майнові, так і сімейні. Кожна ситуація потребує індивідуального правового аналізу.

У Мінʼюсті зазначають, що у разі виникнення подібних обставин краще звернутися до фахівця за отриманням правової консультації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.