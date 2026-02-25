Человека объявили умершим, но он жив: какие правовые последствия и что делать

Каковы последствия для наследства и брака.

В украинском законодательстве предусмотрена процедура объявления лица умершим по решению суда. В то же время случаются ситуации, когда человек, признанный умершим, впоследствии появляется. В Киевском межрегиональном управлении Министерства юстиции отмечают, что такие случаи имеют серьезные имущественные и семейные последствия.

Согласно статье 46 Гражданского кодекса Украины суд может объявить физическое лицо умершим, если:

в течение трех лет по месту его проживания отсутствуют сведения о месте пребывания;

оно исчезло при обстоятельствах, угрожавших жизни — по истечении шести месяцев;

имеются основания считать его погибшим в результате чрезвычайной ситуации вследствие определенного несчастного случая или других обстоятельств техногенного и природного характера — в течение одного месяца после завершения работы специальной комиссии, созданной в связи с чрезвычайными ситуациями техногенного и природного характера;

в случае исчезновения во время военных действий — лицо может быть объявлено судом умершим по истечении двух лет со дня окончания военных действий. С учетом конкретных обстоятельств дела суд может объявить физическое лицо умершим и до истечения этого срока, но не ранее чем по истечении шести месяцев.

Последствия объявления физического лица умершим

Согласно статье 47 Гражданского кодекса Украины, правовые последствия приравниваются к смерти лица:

осуществляется государственная регистрация смерти

открывается наследство

После вступления решения суда в законную силу оно направляется в орган ЗАГС для регистрации смерти физического лица и нотариусу для принятия мер по охране наследственного имущества (часть вторая статьи 308 Гражданского процессуального кодекса Украины).

Важно: наследники не имеют права отчуждать недвижимое имущество, полученное по наследству, в течение пяти лет.

Правовые последствия появления физического лица, которое было объявлено умершим

Отмена решения суда

Согласно статье 48 Гражданского кодекса Украины суд отменяет решение об объявлении лица умершим по его заявлению или заявлению другого заинтересованного лица.

После этого орган ЗАГС аннулирует актовую запись о смерти (статья 309 Гражданского процессуального кодекса Украины).

Возврат имущества

Лицо имеет право требовать возврата своего имущества, если оно:

сохранилось

безвозмездно перешло к другому лицу

Если имущество было приобретено по приобретательной давности (статья 344 Гражданского кодекса Украины), его возврат может быть невозможен.

В случае невозможности вернуть имущество в натуре — возмещается его стоимость.

Особенности приобретения права собственности на земельный участок определены статьей 119 Земельного кодекса Украины.

Восстановление брака

Если решение суда о признании лица умершим отменено и ни один из супругов не состоит в повторном браке, брак восстанавливается (статья 118 Семейного кодекса Украины).

Таким образом, появление лица, объявленного умершим, имеет комплексные правовые последствия — как имущественные, так и семейные. Каждая ситуация требует индивидуального правового анализа.

В Минюсте отмечают, что в случае возникновения подобных обстоятельств лучше обратиться к специалисту за получением правовой консультации.

