  1. В Україні

У Києві судитимуть експатрульного, який за $10 тисяч обіцяв бронювання через військовий інститут

23:12, 25 лютого 2026
Колишній правоохоронець запевняв, що має зв’язки для працевлаштування до військового вишу з подальшим бронюванням.
У Києві судитимуть колишнього працівника патрульної поліції за отримання 10 тисяч доларів за допомогу у працевлаштуванні киянина до військового інституту заради бронювання. Про це повідомляє міська прокуратура.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт відносно 31-річного колишнього співробітника управління патрульної поліції за фактом одержанні неправомірної вигоди.

Встановлено, що обвинувачений обіцяв знайомому за гроші влаштувати його на роботу до одного з військових інститутів та стверджував, що там його забронюють.

Свої послуги чоловік оцінив у 10 тисяч доларів та пояснював, що як колишній правоохоронець має потрібні знайомства. У жовтні 2025 року під час отримання грошей його затримали та повідомили про підозру.

Наразі досудове розслідування завершено.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 КК України, а саме як одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

прокуратура хабар Київ

