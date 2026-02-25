  1. В Украине

В Киеве будут судить бывшего патрульного, который за $10 тысяч обещал бронирование через военный институт

23:12, 25 февраля 2026
Бывший правоохранитель уверял, что имеет связи для трудоустройства в военный вуз с последующим бронированием.
В Киеве будут судить бывшего сотрудника патрульной полиции за получение 10 тысяч долларов за помощь в трудоустройстве киевлянина в военный институт ради бронирования. Об этом сообщает городская прокуратура.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении 31-летнего бывшего сотрудника управления патрульной полиции по факту получения неправомерной выгоды.

Установлено, что обвиняемый обещал знакомому за деньги устроить его на работу в один из военных институтов и утверждал, что там его забронируют.

Свои услуги мужчина оценил в 10 тысяч долларов и пояснял, что как бывший правоохранитель имеет нужные знакомства. В октябре 2025 года во время получения денег его задержали и сообщили о подозрении.

В настоящее время досудебное расследование завершено.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины, а именно как получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с вымогательством такой выгоды.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

прокуратура взятка Киев

