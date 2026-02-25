У Британії Reddit оштрафували майже на $20 млн через порушення у захисті даних дітей

Платформа не перевіряла вік користувачів належним чином і не захистила дітей від потенційно шкідливого контенту.

Британський регулятор із захисту персональних даних оштрафував платформу Reddit на 14,5 млн фунтів стерлінгів (приблизно $19,5 млн). Причина — неналежний захист персональних даних дітей та відсутність ефективної перевірки віку користувачів. Про це повідомляє Barrons.

Офіс уповноваженого з інформації Великої Британії (ICO) встановив, що до січня 2025 року Reddit не провів обов’язкову оцінку ризиків для дітей, як того вимагає британське законодавство. Крім того, платформа тривалий час не мала реальних механізмів перевірки віку.

Хоча сервіс офіційно забороняє користування дітям до 13 років, до липня 2025 року компанія фактично покладалася лише на самостійне зазначення віку під час реєстрації. Це означало, що діти могли користуватися платформою, а їхні персональні дані — збиратися та оброблятися без належного контролю.

В ICO наголосили, що такі порушення могли призвести до того, що неповнолітні отримували доступ до контенту, який є неприйнятним або потенційно шкідливим.

У Reddit заявили, що не погоджуються з рішенням і планують його оскаржити. Представник платформи підкреслив, що Reddit не вимагає від користувачів розкривати свою особу незалежно від віку, оскільки приділяє велику увагу приватності.

Рішення ухвалене на тлі посилення контролю за соціальними мережами у Великій Британії. Уряд проводить консультації щодо можливого обмеження доступу до соцмереж для осіб до 16 років, а також готує зміни до законодавства про онлайн-безпеку.

