  1. У світі

У Британії Reddit оштрафували майже на $20 млн через порушення у захисті даних дітей

23:48, 25 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Платформа не перевіряла вік користувачів належним чином і не захистила дітей від потенційно шкідливого контенту.
У Британії Reddit оштрафували майже на $20 млн через порушення у захисті даних дітей
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Британський регулятор із захисту персональних даних оштрафував платформу Reddit на 14,5 млн фунтів стерлінгів (приблизно $19,5 млн). Причина — неналежний захист персональних даних дітей та відсутність ефективної перевірки віку користувачів. Про це повідомляє Barrons.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Офіс уповноваженого з інформації Великої Британії (ICO) встановив, що до січня 2025 року Reddit не провів обов’язкову оцінку ризиків для дітей, як того вимагає британське законодавство. Крім того, платформа тривалий час не мала реальних механізмів перевірки віку.

Хоча сервіс офіційно забороняє користування дітям до 13 років, до липня 2025 року компанія фактично покладалася лише на самостійне зазначення віку під час реєстрації. Це означало, що діти могли користуватися платформою, а їхні персональні дані — збиратися та оброблятися без належного контролю.

В ICO наголосили, що такі порушення могли призвести до того, що неповнолітні отримували доступ до контенту, який є неприйнятним або потенційно шкідливим.

У Reddit заявили, що не погоджуються з рішенням і планують його оскаржити. Представник платформи підкреслив, що Reddit не вимагає від користувачів розкривати свою особу незалежно від віку, оскільки приділяє велику увагу приватності.

Рішення ухвалене на тлі посилення контролю за соціальними мережами у Великій Британії. Уряд проводить консультації щодо можливого обмеження доступу до соцмереж для осіб до 16 років, а також готує зміни до законодавства про онлайн-безпеку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Велика Британія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Податок на OLX, трудова реформа та ПДВ для ФОП в обмін на 8,1 млрд доларів

Посилки стануть дорожче, фрілансери заплатять податки, а військовий збір буде постійним: новий Меморандум МВФ 2026.

Більше грошей і гарантій: ВРП визначила пріоритети фінансування судів

ВРП звернулася до уряду з переліком фінансових потреб судової влади, які пропонується врахувати при плануванні видатків.

Без ФОП і класичної реєстрації: як працюватиме бізнес домогосподарств

Новий законопроєкт пропонує надати домогосподарству статус суб’єкта економічної діяльності без обов’язкової реєстрації ФОП.

Службове житло і виплати: Галина Третьякова пропонує заохочувати працівників патронатних служб

Народження дитини, шлюб чи втрата майна — підстави для виплат у розмірі окладу: як зміниться система матеріальної допомоги держслужбовцям.

Банкам планують заборонити стягувати кредитні борги з військових

Пропонується встановити тимчасовий мораторій на примусове стягнення боргів із військовослужбовців під час воєнного стану.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]