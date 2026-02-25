В Великобритании Reddit оштрафовали почти на $20 млн из-за нарушений в защите данных детей

Британский регулятор по защите персональных данных оштрафовал платформу Reddit на 14,5 млн фунтов стерлингов (примерно $19,5 млн). Причина — ненадлежащая защита персональных данных детей и отсутствие эффективной проверки возраста пользователей. Об этом сообщает Barrons.

Офис уполномоченного по информации Великобритании (ICO) установил, что до января 2025 года Reddit не провел обязательную оценку рисков для детей, как того требует британское законодательство. Кроме того, платформа длительное время не имела реальных механизмов проверки возраста.

Хотя сервис официально запрещает пользование детям до 13 лет, до июля 2025 года компания фактически полагалась лишь на самостоятельное указание возраста при регистрации. Это означало, что дети могли пользоваться платформой, а их персональные данные — собираться и обрабатываться без надлежащего контроля.

В ICO подчеркнули, что такие нарушения могли привести к тому, что несовершеннолетние получали доступ к контенту, который является неприемлемым или потенциально вредным.

В Reddit заявили, что не согласны с решением и планируют его обжаловать. Представитель платформы подчеркнул, что Reddit не требует от пользователей раскрывать свою личность независимо от возраста, поскольку уделяет большое внимание приватности.

Решение принято на фоне усиления контроля за социальными сетями в Великобритании. Правительство проводит консультации относительно возможного ограничения доступа к соцсетям для лиц до 16 лет, а также готовит изменения в законодательство об онлайн-безопасности.