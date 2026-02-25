У Канаді адвокат привласнив понад 500 тисяч доларів з рахунків, які довірили йому клієнти

Адвоката обвинувачують у розтраті коштів кількох клієнтів та відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом.

Бюро з розслідування серйозних шахрайств Провінційної поліції Онтаріо (OPP) висунуло обвинувачення адвокату з Касселмана, провінція Онтаріо, за підозрою у привласненні сотень тисяч доларів у кількох клієнтів, пише CBC.

Як повідомили в OPP, Марк Готьє з Касселмана, Онтаріо, нібито привласнив понад 500 тисяч доларів клієнтських коштів. Йому інкримінують три епізоди крадіжки на суму понад 5 тисяч доларів, відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, а також кримінальне зловживання довірою.

Поліція розпочала розслідування у грудні 2024 року після отримання скарг про «ймовірне неналежне використання довірчих коштів клієнтів, пов’язаних із наданням юридичних послуг».

Відповідно до рішення дисциплінарного трибуналу Юридичного товариства Онтаріо, Готьє було звинувачено у професійній недоброчесності, а наприкінці січня його ліцензію анульовано.

Згідно з цим рішенням, у період із листопада по грудень 2022 року Готьє нібито привласнив близько 100 тисяч доларів із довірчих рахунків клієнтів. Також трибунал встановив, що між листопадом 2023 року та вереснем 2024 року він нібито привласнив понад 500 тисяч доларів із коштів, які зберігав для своїх клієнтів.

Після затримання Готьє звільнили з-під варти.

