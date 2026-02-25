В Канаде адвокат присвоил более 500 тысяч долларов со счетов, которые доверили ему клиенты

Адвоката обвиняют в растрате средств нескольких клиентов и отмывании доходов, полученных преступным путем.

Бюро по расследованию серьезных мошенничеств Провинциальной полиции Онтарио (OPP) выдвинуло обвинения адвокату из Касселмана, провинция Онтарио, по подозрению в присвоении сотен тысяч долларов у нескольких клиентов, пишет CBC.

Как сообщили в OPP, Марк Готье из Касселмана, Онтарио, якобы присвоил более 500 тысяч долларов клиентских средств. Ему инкриминируют три эпизода кражи на сумму более 5 тысяч долларов, отмывание доходов, полученных преступным путем, а также преступное злоупотребление доверием.

Полиция начала расследование в декабре 2024 года после получения жалоб о «предполагаемом ненадлежащем использовании доверительных средств клиентов, связанных с предоставлением юридических услуг».

Согласно решению дисциплинарного трибунала Юридического общества Онтарио, Готье было предъявлено обвинение в профессиональной недобросовестности, а в конце января его лицензия была аннулирована.

Согласно этому решению, в период с ноября по декабрь 2022 года Готье якобы присвоил около 100 тысяч долларов с доверительных счетов клиентов. Также трибунал установил, что в период с ноября 2023 года по сентябрь 2024 года он якобы присвоил более 500 тысяч долларов из средств, которые хранил для своих клиентов.

После задержания Готье был освобожден из-под стражи.

