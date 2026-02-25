  1. В мире

В Канаде адвокат присвоил более 500 тысяч долларов со счетов, которые доверили ему клиенты

21:42, 25 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Адвоката обвиняют в растрате средств нескольких клиентов и отмывании доходов, полученных преступным путем.
В Канаде адвокат присвоил более 500 тысяч долларов со счетов, которые доверили ему клиенты
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бюро по расследованию серьезных мошенничеств Провинциальной полиции Онтарио (OPP) выдвинуло обвинения адвокату из Касселмана, провинция Онтарио, по подозрению в присвоении сотен тысяч долларов у нескольких клиентов, пишет CBC.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в OPP, Марк Готье из Касселмана, Онтарио, якобы присвоил более 500 тысяч долларов клиентских средств. Ему инкриминируют три эпизода кражи на сумму более 5 тысяч долларов, отмывание доходов, полученных преступным путем, а также преступное злоупотребление доверием.

Полиция начала расследование в декабре 2024 года после получения жалоб о «предполагаемом ненадлежащем использовании доверительных средств клиентов, связанных с предоставлением юридических услуг».

Согласно решению дисциплинарного трибунала Юридического общества Онтарио, Готье было предъявлено обвинение в профессиональной недобросовестности, а в конце января его лицензия была аннулирована.

Согласно этому решению, в период с ноября по декабрь 2022 года Готье якобы присвоил около 100 тысяч долларов с доверительных счетов клиентов. Также трибунал установил, что в период с ноября 2023 года по сентябрь 2024 года он якобы присвоил более 500 тысяч долларов из средств, которые хранил для своих клиентов.

После задержания Готье был освобожден из-под стражи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

мошенник адвокат Канада

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граница между умышленным убийством и оставлением в опасности: позиция ВС

Как Верховный Суд определяет критерии отграничения умышленного убийства от оставления в опасности.

ГНЕУ выявило проблемные моменты наследственного блока в проекте Гражданского кодекса

Проект ГК в части наследования получил ряд замечаний от ГНЕУ — эксперты указали на пробелы и противоречия.

Военные преступления без срока давности: как украинские суды формируют практику реального наказания агрессора

Обзор судебной практики украинских судов по назначению наказаний за военные преступления, совершенные государством-агрессором.

В Налоговый кодекс введут термин «налоговое злоупотребление»: что это означает для ФЛП

Налоговые органы могут получить право игнорировать формально законные операции, если они не имеют реальной экономической цели

Юридически женщина, биологически – мужчина: бумажная смена пола создает риски для мобилизации

Судебная практика и законодательные пробелы свидетельствуют о вызовах для государства в условиях войны.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]