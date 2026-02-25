В Канаде адвокат присвоил более 500 тысяч долларов со счетов, которые доверили ему клиенты
Бюро по расследованию серьезных мошенничеств Провинциальной полиции Онтарио (OPP) выдвинуло обвинения адвокату из Касселмана, провинция Онтарио, по подозрению в присвоении сотен тысяч долларов у нескольких клиентов, пишет CBC.
Как сообщили в OPP, Марк Готье из Касселмана, Онтарио, якобы присвоил более 500 тысяч долларов клиентских средств. Ему инкриминируют три эпизода кражи на сумму более 5 тысяч долларов, отмывание доходов, полученных преступным путем, а также преступное злоупотребление доверием.
Полиция начала расследование в декабре 2024 года после получения жалоб о «предполагаемом ненадлежащем использовании доверительных средств клиентов, связанных с предоставлением юридических услуг».
Согласно решению дисциплинарного трибунала Юридического общества Онтарио, Готье было предъявлено обвинение в профессиональной недобросовестности, а в конце января его лицензия была аннулирована.
Согласно этому решению, в период с ноября по декабрь 2022 года Готье якобы присвоил около 100 тысяч долларов с доверительных счетов клиентов. Также трибунал установил, что в период с ноября 2023 года по сентябрь 2024 года он якобы присвоил более 500 тысяч долларов из средств, которые хранил для своих клиентов.
После задержания Готье был освобожден из-под стражи.
