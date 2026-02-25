  1. В Україні

Оклад 63 тисячі гривень: ВАКС повідомив про наявність вакантної посади

21:24, 25 лютого 2026
У ВАКС відкрито вакансію начальника юридичного управління.
Вищий антикорупційний суд оголосив конкурс на зайняття вакантної посади начальника юридичного управління. Про це повідомив ВАКС.

Функції юридичного управління спрямовані на правовий супровід та забезпечення функціонування ВАКС як юридичної особи та державної установи.

Обов’язкові вимоги:

- Вища освіта (магістр або спеціаліст) за спеціальностями «Право» або «Міжнародне право»;

- досвід роботи не менше 2 років на посадах державної служби (категорії «Б» чи «В»), в органах місцевого самоврядування або на керівних посадах у приватному чи державному секторах;

- вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки:

  • організація роботи управління, розподіл обов'язків та координація взаємодії з іншими підрозділами ВАКС;
  • нормативне регулювання діяльності суду, контроль за дотриманням законодавства, ведення договірної та претензійно-позовної роботи;
  • здійснення самопредставництва ВАКС у судах та взаємодія з органами державної влади й організаціями;
  • забезпечення доступу до публічної інформації та розгляд звернень громадян;
  • організація міжнародного співробітництва у судових справах та залучення перекладачів;
  • оприлюднення судових документів на сайті суду для належного повідомлення учасників процесу.

Посадовий оклад – 63 797 грн (надбавки та премії відповідно до законодавства про державну службу).

Резюме надсилайте на електронну адресу [email protected] до 09 березня 2026 року включно.

Ознайомитися детальніше із вимогами можна за посиланням.

