Оклад 63 тысячи гривен: ВАКС сообщил о наличии вакантной должности

21:24, 25 февраля 2026
В ВАКС открыта вакансия начальника юридического управления.
Оклад 63 тысячи гривен: ВАКС сообщил о наличии вакантной должности
Высший антикоррупционный суд объявил конкурс на замещение вакантной должности начальника юридического управления. Об этом сообщил ВАКС.

Функции юридического управления направлены на правовое сопровождение и обеспечение функционирования ВАКС как юридического лица и государственного учреждения.

Обязательные требования:

  • высшее образование (магистр или специалист) по специальностям «Право» или «Международное право»;
  • опыт работы не менее 2 лет на должностях государственной службы (категории «Б» или «В»), в органах местного самоуправления либо на руководящих должностях в частном или государственном секторах;
  • свободное владение государственным языком.

Должностные обязанности:
· организация работы управления, распределение обязанностей и координация взаимодействия с другими подразделениями ВАКС;
· нормативное регулирование деятельности суда, контроль за соблюдением законодательства, ведение договорной и претензионно-исковой работы;
· осуществление самопредставительства ВАКС в судах и взаимодействие с органами государственной власти и организациями;
· обеспечение доступа к публичной информации и рассмотрение обращений граждан;
· организация международного сотрудничества по судебным делам и привлечение переводчиков;
· обнародование судебных документов на сайте суда для надлежащего уведомления участников процесса.

Должностной оклад — 63 797 грн (надбавки и премии в соответствии с законодательством о государственной службе).

Резюме направлять на электронный адрес [email protected]
до 09 марта 2026 года включительно.

Ознакомиться подробнее с требованиями можно по ссылке.

