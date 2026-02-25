Оклад 63 тысячи гривен: ВАКС сообщил о наличии вакантной должности

В ВАКС открыта вакансия начальника юридического управления.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший антикоррупционный суд объявил конкурс на замещение вакантной должности начальника юридического управления. Об этом сообщил ВАКС.

Функции юридического управления направлены на правовое сопровождение и обеспечение функционирования ВАКС как юридического лица и государственного учреждения.

Обязательные требования:

высшее образование (магистр или специалист) по специальностям «Право» или «Международное право»;

опыт работы не менее 2 лет на должностях государственной службы (категории «Б» или «В»), в органах местного самоуправления либо на руководящих должностях в частном или государственном секторах;

свободное владение государственным языком.

Должностные обязанности:

· организация работы управления, распределение обязанностей и координация взаимодействия с другими подразделениями ВАКС;

· нормативное регулирование деятельности суда, контроль за соблюдением законодательства, ведение договорной и претензионно-исковой работы;

· осуществление самопредставительства ВАКС в судах и взаимодействие с органами государственной власти и организациями;

· обеспечение доступа к публичной информации и рассмотрение обращений граждан;

· организация международного сотрудничества по судебным делам и привлечение переводчиков;

· обнародование судебных документов на сайте суда для надлежащего уведомления участников процесса.

Должностной оклад — 63 797 грн (надбавки и премии в соответствии с законодательством о государственной службе).

Резюме направлять на электронный адрес [email protected]

до 09 марта 2026 года включительно.

Ознакомиться подробнее с требованиями можно по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.