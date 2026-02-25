  1. В Україні

Факт, що має юридичне значення: що це таке і коли його потрібно встановлювати

20:13, 25 лютого 2026
У разі втрати документів, наявності в них помилок або неможливості отримати виникає потреба встановити факт, що має юридичне значення.
Встановлення факту, що має юридичне значення, — це процедура в окремому провадженні (без спору про право), за якою суд підтверджує обставини, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав. Про це нагадало Міністерство юстиції.

У відомстві зазначили, що рішення суду не замінює собою документ. Воно є підставою для його отримання або для здійснення відповідної державної реєстрації.

У яких випадках суд може встановити юридичний факт

Суд розглядає справи про встановлення факту:

- родинних відносин;

- перебування особи на утриманні;

- проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу;

- реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу, усиновлення;

- належності правовстановлюючих документів (у разі помилок у них);

- народження або смерті особи, якщо неможливо провести державну реєстрацію в органах ДРАЦС;

- смерті особи, яка зникла безвісти за обставин, що загрожували її життю;

- каліцтва чи нещасного випадку (якщо це потрібно для призначення пенсії або отримання соціальних виплат).

Перелік не є вичерпним. Суд може встановити й інші факти, якщо законом не визначено іншого порядку їх підтвердження.

Умови звернення до суду

Заявник повинен довести, що:

- іншим способом отримати або відновити документ неможливо;

- встановлення факту необхідне для реалізації його прав.

Алгоритм дій

  1. Підготувати заяву до суду.
  2. Зібрати докази (документи, письмові матеріали, свідчення свідків тощо).
  3. Сплатити судовий збір.
  4. Взяти участь у судовому засіданні.
  5. Після набрання рішенням законної сили — звернутися до відповідного органу для реєстрації факту або оформлення прав.

мінюст

