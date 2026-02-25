Факт, що має юридичне значення: що це таке і коли його потрібно встановлювати
Встановлення факту, що має юридичне значення, — це процедура в окремому провадженні (без спору про право), за якою суд підтверджує обставини, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав. Про це нагадало Міністерство юстиції.
У відомстві зазначили, що рішення суду не замінює собою документ. Воно є підставою для його отримання або для здійснення відповідної державної реєстрації.
У яких випадках суд може встановити юридичний факт
Суд розглядає справи про встановлення факту:
- родинних відносин;
- перебування особи на утриманні;
- проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу;
- реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу, усиновлення;
- належності правовстановлюючих документів (у разі помилок у них);
- народження або смерті особи, якщо неможливо провести державну реєстрацію в органах ДРАЦС;
- смерті особи, яка зникла безвісти за обставин, що загрожували її життю;
- каліцтва чи нещасного випадку (якщо це потрібно для призначення пенсії або отримання соціальних виплат).
Перелік не є вичерпним. Суд може встановити й інші факти, якщо законом не визначено іншого порядку їх підтвердження.
Умови звернення до суду
Заявник повинен довести, що:
- іншим способом отримати або відновити документ неможливо;
- встановлення факту необхідне для реалізації його прав.
Алгоритм дій
- Підготувати заяву до суду.
- Зібрати докази (документи, письмові матеріали, свідчення свідків тощо).
- Сплатити судовий збір.
- Взяти участь у судовому засіданні.
- Після набрання рішенням законної сили — звернутися до відповідного органу для реєстрації факту або оформлення прав.
