Факт, имеющий юридическое значение: что это такое и когда его необходимо устанавливать
Установление факта, имеющего юридическое значение, — это процедура в отдельном производстве (без спора о праве), по которой суд подтверждает обстоятельства, от которых зависит возникновение, изменение или прекращение личных либо имущественных прав. Об этом напомнило Министерство юстиции.
В ведомстве отметили, что решение суда не заменяет собой документ. Оно является основанием для его получения либо для осуществления соответствующей государственной регистрации.
В каких случаях суд может установить юридический факт
Суд рассматривает дела об установлении факта:
- родственных отношений;
- нахождения лица на иждивении;
- проживания одной семьей мужчины и женщины без регистрации брака;
- регистрации брака, расторжения брака, усыновления;
- принадлежности правоустанавливающих документов (в случае ошибок в них);
- рождения или смерти лица, если невозможно провести государственную регистрацию в органах ЗАГС;
- смерти лица, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших его жизни;
- увечья или несчастного случая (если это необходимо для назначения пенсии либо получения социальных выплат).
Перечень не является исчерпывающим. Суд может установить и другие факты, если законом не определен иной порядок их подтверждения.
Условия обращения в суд
Заявитель должен доказать, что:
- иным способом получить или восстановить документ невозможно;
- установление факта необходимо для реализации его прав.
Алгоритм действий
- Подготовить заявление в суд.
- Собрать доказательства (документы, письменные материалы, свидетельские показания и т. д.).
- Оплатить судебный сбор.
- Принять участие в судебном заседании.
После вступления решения в законную силу — обратиться в соответствующий орган для регистрации факта либо оформления прав.
