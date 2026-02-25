  1. В Украине

Факт, имеющий юридическое значение: что это такое и когда его необходимо устанавливать

20:13, 25 февраля 2026
В случае утраты документов, наличия в них ошибок или невозможности их получения возникает необходимость установить факт, имеющий юридическое значение.
Установление факта, имеющего юридическое значение, — это процедура в отдельном производстве (без спора о праве), по которой суд подтверждает обстоятельства, от которых зависит возникновение, изменение или прекращение личных либо имущественных прав. Об этом напомнило Министерство юстиции.

В ведомстве отметили, что решение суда не заменяет собой документ. Оно является основанием для его получения либо для осуществления соответствующей государственной регистрации.

В каких случаях суд может установить юридический факт

Суд рассматривает дела об установлении факта:

  • родственных отношений;
  • нахождения лица на иждивении;
  • проживания одной семьей мужчины и женщины без регистрации брака;
  • регистрации брака, расторжения брака, усыновления;
  • принадлежности правоустанавливающих документов (в случае ошибок в них);
  • рождения или смерти лица, если невозможно провести государственную регистрацию в органах ЗАГС;
  • смерти лица, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших его жизни;
  • увечья или несчастного случая (если это необходимо для назначения пенсии либо получения социальных выплат).

Перечень не является исчерпывающим. Суд может установить и другие факты, если законом не определен иной порядок их подтверждения.

Условия обращения в суд

Заявитель должен доказать, что:

  • иным способом получить или восстановить документ невозможно;
  • установление факта необходимо для реализации его прав.

Алгоритм действий

  1. Подготовить заявление в суд.
  2. Собрать доказательства (документы, письменные материалы, свидетельские показания и т. д.).
  3. Оплатить судебный сбор.
  4. Принять участие в судебном заседании.

После вступления решения в законную силу — обратиться в соответствующий орган для регистрации факта либо оформления прав.

минюст

