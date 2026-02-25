Зеленський присвоїв генеральські звання командувачу Нацгвардії Півненку та новим заступникам голови СБУ

Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння спеціальних і генеральських звань керівникам та посадовцям ДСНС, Національної поліції, Національної гвардії та СБУ

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння спеціальних звань представникам Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції України. Відповідні документи опубліковані на сайті глави держави.

Згідно з указом, звання генерал-майора служби цивільного захисту отримав полковник служби цивільного захисту Володимир Захарчук — начальник Головного управління ДСНС у Рівненській області. Аналогічне звання відповідно до указу №193/2026 присвоєно полковнику Андрію Хижняку, який очолює Головне управління ДСНС у Хмельницькій області.

Крім того, указом звання генерала поліції третього рангу присвоєно полковнику поліції Олександру Шевчуку — начальнику Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України. Таке ж звання відповідно до указу отримав полковник поліції Юрій Пархоменко, начальник Головного управління Нацполіції у Вінницькій області.

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко отримав підвищення до генерал-майора.

Генерал-майором став перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергій Дука.

Звання бригадних генералів отримали заступники голови СБУ Іван Рудницький та Ярослав Мережко.

