Зеленський присвоїв генеральські звання командувачу Нацгвардії Півненку та новим заступникам голови СБУ

20:10, 25 лютого 2026
Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння спеціальних і генеральських звань керівникам та посадовцям ДСНС, Національної поліції, Національної гвардії та СБУ
фото: ОП
Президент України Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння спеціальних звань представникам Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної поліції України. Відповідні документи опубліковані на сайті глави держави.

Згідно з указом, звання генерал-майора служби цивільного захисту отримав полковник служби цивільного захисту Володимир Захарчук — начальник Головного управління ДСНС у Рівненській області. Аналогічне звання відповідно до указу №193/2026 присвоєно полковнику Андрію Хижняку, який очолює Головне управління ДСНС у Хмельницькій області.

Крім того, указом звання генерала поліції третього рангу присвоєно полковнику поліції Олександру Шевчуку — начальнику Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України. Таке ж звання відповідно до указу отримав полковник поліції Юрій Пархоменко, начальник Головного управління Нацполіції у Вінницькій області.

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко отримав підвищення до генерал-майора.

Генерал-майором став перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергій Дука.

Звання бригадних генералів отримали заступники голови СБУ Іван Рудницький та Ярослав Мережко. 

указ Володимир Зеленський

Податок на OLX, трудова реформа та ПДВ для ФОП в обмін на 8,1 млрд доларів

Посилки стануть дорожче, фрілансери заплатять податки, а військовий збір буде постійним: новий Меморандум МВФ 2026.

Більше грошей і гарантій: ВРП визначила пріоритети фінансування судів

ВРП звернулася до уряду з переліком фінансових потреб судової влади, які пропонується врахувати при плануванні видатків.

Без ФОП і класичної реєстрації: як працюватиме бізнес домогосподарств

Новий законопроєкт пропонує надати домогосподарству статус суб’єкта економічної діяльності без обов’язкової реєстрації ФОП.

Службове житло і виплати: Галина Третьякова пропонує заохочувати працівників патронатних служб

Народження дитини, шлюб чи втрата майна — підстави для виплат у розмірі окладу: як зміниться система матеріальної допомоги держслужбовцям.

Банкам планують заборонити стягувати кредитні борги з військових

Пропонується встановити тимчасовий мораторій на примусове стягнення боргів із військовослужбовців під час воєнного стану.

