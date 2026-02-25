Зеленский присвоил генеральские звания командующему Нацгвардией Пивненко и новым заместителям главы СБУ

Владимир Зеленский подписал указы о присвоении специальных и генеральских званий руководителям и должностным лицам ГСЧС, Национальной полиции, Национальной гвардии и СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о присвоении специальных званий представителям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции Украины. Соответствующие документы опубликованы на сайте главы государства.

Согласно указу, звание генерал-майора службы гражданской защиты присвоено полковнику службы гражданской защиты Владимиру Захарчуку — начальнику Главного управления ГСЧС в Ровенской области.

Аналогичное звание в соответствии с указом №193/2026 присвоено полковнику Андрею Хижняку, который возглавляет Главное управление ГСЧС в Хмельницкой области.

Кроме того, указом звание генерала полиции третьего ранга присвоено полковнику полиции Александру Шевчуку — начальнику Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины. Такое же звание в соответствии с указом получил полковник полиции Юрий Пархоменко, начальник Главного управления Нацполиции в Винницкой области.

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко получил повышение до генерал-майора.

Генерал-майором стал первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергей Дука.

Звание бригадных генералов получили заместители главы СБУ Иван Рудницкий и Ярослав Мережко.

