  1. В Україні

Перерахунок вартості комунальних послуг: що потрібно знати споживачам

20:49, 25 лютого 2026
За період ліквідації наслідків аварії та фактичної відсутності послуг плата за послуги не нараховується.
Перерахунок вартості комунальних послуг: що потрібно знати споживачам
Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області нагадало, що 30 січня 2026 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 118 «Деякі питання здійснення перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості у разі виникнення надзвичайної ситуації в період воєнного стану в Україні».

Постанова набрала чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2026 року.

Постанова застосовується до таких послуг:

- постачання теплової енергії;

- постачання гарячої води;

- централізоване водопостачання тацентралізоване водовідведення;

- управління побутовими відходами.

За період ліквідації наслідків аварії та фактичної відсутності послуг плата за послуги не нараховується, а за період ненадання послуг, їх надання не в повному обсязі або невідповідної якості плата підлягає перерахунку у бік зменшення.

Виконавець комунальної послуги зобов’язаний самостійно здійснити перерахунок вартості послуг за весь період порушення та відобразити інформацію про проведений перерахунок та суму зменшення у рахунку споживача в місяці, що настає за місяцем проведення перерахунку.

Крім того, цією постановою визначено обов’язок виконавців комунальної послуги фіксувати кількість діб відсутності послуг та відхилення їх параметрів якості окремо по кожному багатоквартирному будинку і розміщувати відповідну інформацію на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та на власному веб-сайті.

На територіальні органи Держпродспоживслужби покладено контроль за виконанням вимог постанови № 118.

Держпродспоживслужба комунальні послуги

Податок на OLX, трудова реформа та ПДВ для ФОП в обмін на 8,1 млрд доларів

Посилки стануть дорожче, фрілансери заплатять податки, а військовий збір буде постійним: новий Меморандум МВФ 2026.

Більше грошей і гарантій: ВРП визначила пріоритети фінансування судів

ВРП звернулася до уряду з переліком фінансових потреб судової влади, які пропонується врахувати при плануванні видатків.

Без ФОП і класичної реєстрації: як працюватиме бізнес домогосподарств

Новий законопроєкт пропонує надати домогосподарству статус суб’єкта економічної діяльності без обов’язкової реєстрації ФОП.

Службове житло і виплати: Галина Третьякова пропонує заохочувати працівників патронатних служб

Народження дитини, шлюб чи втрата майна — підстави для виплат у розмірі окладу: як зміниться система матеріальної допомоги держслужбовцям.

Банкам планують заборонити стягувати кредитні борги з військових

Пропонується встановити тимчасовий мораторій на примусове стягнення боргів із військовослужбовців під час воєнного стану.

