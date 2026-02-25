Перерахунок вартості комунальних послуг: що потрібно знати споживачам

За період ліквідації наслідків аварії та фактичної відсутності послуг плата за послуги не нараховується.

Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області нагадало, що 30 січня 2026 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 118 «Деякі питання здійснення перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості у разі виникнення надзвичайної ситуації в період воєнного стану в Україні».

Постанова набрала чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2026 року.

Постанова застосовується до таких послуг:

- постачання теплової енергії;

- постачання гарячої води;

- централізоване водопостачання тацентралізоване водовідведення;

- управління побутовими відходами.

За період ліквідації наслідків аварії та фактичної відсутності послуг плата за послуги не нараховується, а за період ненадання послуг, їх надання не в повному обсязі або невідповідної якості плата підлягає перерахунку у бік зменшення.

Виконавець комунальної послуги зобов’язаний самостійно здійснити перерахунок вартості послуг за весь період порушення та відобразити інформацію про проведений перерахунок та суму зменшення у рахунку споживача в місяці, що настає за місяцем проведення перерахунку.

Крім того, цією постановою визначено обов’язок виконавців комунальної послуги фіксувати кількість діб відсутності послуг та відхилення їх параметрів якості окремо по кожному багатоквартирному будинку і розміщувати відповідну інформацію на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та на власному веб-сайті.

На територіальні органи Держпродспоживслужби покладено контроль за виконанням вимог постанови № 118.

