Перерасчет стоимости коммунальных услуг: что нужно знать потребителям
Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области напомнило, что 30 января 2026 года Кабинет Министров Украины принял постановление № 118 «Некоторые вопросы осуществления перерасчета стоимости коммунальных услуг за период их непредоставления, предоставления не в полном объеме или ненадлежащего качества в случае возникновения чрезвычайной ситуации в период военного положения в Украине».
Постановление вступило в силу со дня его опубликования и применяется с 1 января 2026 года.
Постановление применяется к следующим услугам:
- поставка тепловой энергии;
- поставка горячей воды;
- централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение;
- управление бытовыми отходами.
За период ликвидации последствий аварии и фактического отсутствия услуг плата за услуги не начисляется, а за период непредоставления услуг, их предоставления не в полном объеме или ненадлежащего качества плата подлежит перерасчету в сторону уменьшения.
Исполнитель коммунальной услуги обязан самостоятельно осуществить перерасчет стоимости услуг за весь период нарушения и отразить информацию о проведенном перерасчете и сумме уменьшения в счете потребителя в месяце, следующем за месяцем проведения перерасчета.
Кроме того, данным постановлением определена обязанность исполнителей коммунальной услуги фиксировать количество суток отсутствия услуг и отклонения их параметров качества отдельно по каждому многоквартирному дому и размещать соответствующую информацию на официальном веб-сайте органа местного самоуправления и на собственном веб-сайте.
На территориальные органы Госпродпотребслужбы возложен контроль за выполнением требований постановления № 118.
