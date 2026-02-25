Перерасчет стоимости коммунальных услуг: что нужно знать потребителям

За период ликвидации последствий аварии и фактического отсутствия услуг плата за услуги не начисляется.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области напомнило, что 30 января 2026 года Кабинет Министров Украины принял постановление № 118 «Некоторые вопросы осуществления перерасчета стоимости коммунальных услуг за период их непредоставления, предоставления не в полном объеме или ненадлежащего качества в случае возникновения чрезвычайной ситуации в период военного положения в Украине».

Постановление вступило в силу со дня его опубликования и применяется с 1 января 2026 года.

Постановление применяется к следующим услугам:

поставка тепловой энергии;

поставка горячей воды;

централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение;

управление бытовыми отходами.

За период ликвидации последствий аварии и фактического отсутствия услуг плата за услуги не начисляется, а за период непредоставления услуг, их предоставления не в полном объеме или ненадлежащего качества плата подлежит перерасчету в сторону уменьшения.

Исполнитель коммунальной услуги обязан самостоятельно осуществить перерасчет стоимости услуг за весь период нарушения и отразить информацию о проведенном перерасчете и сумме уменьшения в счете потребителя в месяце, следующем за месяцем проведения перерасчета.

Кроме того, данным постановлением определена обязанность исполнителей коммунальной услуги фиксировать количество суток отсутствия услуг и отклонения их параметров качества отдельно по каждому многоквартирному дому и размещать соответствующую информацию на официальном веб-сайте органа местного самоуправления и на собственном веб-сайте.

На территориальные органы Госпродпотребслужбы возложен контроль за выполнением требований постановления № 118.

