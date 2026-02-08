Перерасчет за тепло, воду и мусор – правительство объяснило новые правила для потребителей
Правительство поручило поставщикам коммунальных услуг произвести перерасчет платы за тепло- и водоснабжение, а также за вывоз мусора с 1 января. Соответствующие изменения отразятся в февральских платежках потребителей.
Основания для перерасчета
Согласно постановлению Правительства № 118 от 30 января 2026 года, перерасчет проводится в случае:
- фактического отсутствия услуг во время ликвидации последствий аварий;
- непредоставления услуг, их предоставления не в полном объеме или несоответствующего качества.
В таких случаях плата за услуги не начисляется или уменьшается в соответствии с Порядком перерасчета стоимости коммунальных услуг, утвержденным постановлением Кабмина № 127 от 6 февраля 2024 года.
Обязанности исполнителей услуг
Поставщики коммунальных услуг обязаны:
- самостоятельно провести перерасчет за весь период не предоставления или ненадлежащего качества услуг;
- отразить информацию о пересчетах и их суммах в счетах потребителей за следующий месяц;
- фиксировать отсутствие услуг и отклонения параметров качества по каждому многоквартирному дому и публиковать эти данные на сайтах органов местного самоуправления и исполнителей услуг.
Контроль и мониторинг
Министерство развития общин и территорий будет обеспечивать ежемесячный мониторинг выполнения перерасчетов, а Госпродпотребслужба будет контролировать соблюдение исполнителями услуг законодательства в сфере защиты прав потребителей.
Постановление вступило в силу со дня опубликования и применяется с 1 января 2026 года.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.