Перерасчет за тепло, воду и мусор – правительство объяснило новые правила для потребителей

17:31, 8 февраля 2026
Кабмин приказал пересчитать плату за коммунальные услуги с начала года.
Правительство поручило поставщикам коммунальных услуг произвести перерасчет платы за тепло- и водоснабжение, а также за вывоз мусора с 1 января. Соответствующие изменения отразятся в февральских платежках потребителей.

Основания для перерасчета

Согласно постановлению Правительства № 118 от 30 января 2026 года, перерасчет проводится в случае:

  • фактического отсутствия услуг во время ликвидации последствий аварий;
  • непредоставления услуг, их предоставления не в полном объеме или несоответствующего качества.

В таких случаях плата за услуги не начисляется или уменьшается в соответствии с Порядком перерасчета стоимости коммунальных услуг, утвержденным постановлением Кабмина № 127 от 6 февраля 2024 года.

Обязанности исполнителей услуг

Поставщики коммунальных услуг обязаны:

  • самостоятельно провести перерасчет за весь период не предоставления или ненадлежащего качества услуг;
  • отразить информацию о пересчетах и их суммах в счетах потребителей за следующий месяц;
  • фиксировать отсутствие услуг и отклонения параметров качества по каждому многоквартирному дому и публиковать эти данные на сайтах органов местного самоуправления и исполнителей услуг.

Контроль и мониторинг

Министерство развития общин и территорий будет обеспечивать ежемесячный мониторинг выполнения перерасчетов, а Госпродпотребслужба будет контролировать соблюдение исполнителями услуг законодательства в сфере защиты прав потребителей.

Постановление вступило в силу со дня опубликования и применяется с 1 января 2026 года.

