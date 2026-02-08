Перерасчет за тепло, воду и мусор – правительство объяснило новые правила для потребителей

Кабмин приказал пересчитать плату за коммунальные услуги с начала года.

Правительство поручило поставщикам коммунальных услуг произвести перерасчет платы за тепло- и водоснабжение, а также за вывоз мусора с 1 января. Соответствующие изменения отразятся в февральских платежках потребителей.

Основания для перерасчета

Согласно постановлению Правительства № 118 от 30 января 2026 года, перерасчет проводится в случае:

фактического отсутствия услуг во время ликвидации последствий аварий;

непредоставления услуг, их предоставления не в полном объеме или несоответствующего качества.

В таких случаях плата за услуги не начисляется или уменьшается в соответствии с Порядком перерасчета стоимости коммунальных услуг, утвержденным постановлением Кабмина № 127 от 6 февраля 2024 года.

Обязанности исполнителей услуг

Поставщики коммунальных услуг обязаны:

самостоятельно провести перерасчет за весь период не предоставления или ненадлежащего качества услуг;

отразить информацию о пересчетах и их суммах в счетах потребителей за следующий месяц;

фиксировать отсутствие услуг и отклонения параметров качества по каждому многоквартирному дому и публиковать эти данные на сайтах органов местного самоуправления и исполнителей услуг.

Контроль и мониторинг

Министерство развития общин и территорий будет обеспечивать ежемесячный мониторинг выполнения перерасчетов, а Госпродпотребслужба будет контролировать соблюдение исполнителями услуг законодательства в сфере защиты прав потребителей.

Постановление вступило в силу со дня опубликования и применяется с 1 января 2026 года.

