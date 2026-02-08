Перерахунок за тепло, воду та сміття – уряд пояснив нові правила для споживачів

Кабмін наказав перерахувати плату за комунальні послуги з початку року.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд доручив надавачам комунальних послуг здійснити перерахунок плати за тепло- і водопостачання, а також за вивезення сміття з 1 січня. Відповідні зміни відобразяться у лютневих платіжках споживачів.

Підстави для перерахунку

Згідно з постановою Уряду № 118 від 30 січня 2026 року, перерахунок проводиться у разі:

фактичної відсутності послуг під час ліквідації наслідків аварій;

ненадання послуг, їх надання не в повному обсязі або невідповідної якості.

У таких випадках плата за послуги не нараховується або зменшується відповідно до Порядку перерахунку вартості комунальних послуг, затвердженого постановою Кабміну № 127 від 6 лютого 2024 року.

Обов’язки виконавців послуг

Надавачі комунальних послуг зобов’язані:

самостійно провести перерахунок за весь період ненадання або неналежної якості послуг;

відобразити інформацію про перерахунки та їх суми у рахунках споживачів за наступний місяць;

фіксувати відсутність послуг і відхилення параметрів якості за кожним багатоквартирним будинком та публікувати ці дані на сайтах органів місцевого самоврядування та виконавців послуг.

Контроль та моніторинг

Міністерство розвитку громад та територій забезпечуватиме щомісячний моніторинг виконання перерахунків, а Держпродспоживслужба контролюватиме дотримання виконавцями послуг законодавства у сфері захисту прав споживачів.

Постанова набирала чинності з дня опублікування і застосовується з 1 січня 2026 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.