Де не буде світла 26 лютого: в Укренерго повідомили про графіки відключень

Для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.

У четвер, 26 лютого, у більшості регіонів України протягом доби діятимуть погодинні графіки відключення електроенергії.

Як повідомили в НЕК «Укренерго», для промислових споживачів також запровадять графіки обмеження потужності.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Зазначається, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за кожною адресою в "Укренерго" радять дізнаватися на офіційних сторінках обленерго у відповідному регіоні.

