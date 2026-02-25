Где не будет света 26 февраля: в Укрэнерго сообщили о графиках отключений

Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В четверг, 26 февраля, в большинстве регионов Украины в течение суток будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии.

Как сообщили в НЭК «Укрэнерго», для промышленных потребителей также будут введены графики ограничения мощности.

Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по каждому адресу в "Укрэнерго" советуют узнавать на официальных страницах облэнерго в регионе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.