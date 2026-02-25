  1. В Украине

Где не будет света 26 февраля: в Укрэнерго сообщили о графиках отключений

21:04, 25 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.
Где не будет света 26 февраля: в Укрэнерго сообщили о графиках отключений
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В четверг, 26 февраля, в большинстве регионов Украины в течение суток будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в НЭК «Укрэнерго», для промышленных потребителей также будут введены графики ограничения мощности.

Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по каждому адресу в "Укрэнерго" советуют узнавать на официальных страницах облэнерго в регионе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

отключение света свет Укрэнерго графики отключений света

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граница между умышленным убийством и оставлением в опасности: позиция ВС

Как Верховный Суд определяет критерии отграничения умышленного убийства от оставления в опасности.

ГНЕУ выявило проблемные моменты наследственного блока в проекте Гражданского кодекса

Проект ГК в части наследования получил ряд замечаний от ГНЕУ — эксперты указали на пробелы и противоречия.

Военные преступления без срока давности: как украинские суды формируют практику реального наказания агрессора

Обзор судебной практики украинских судов по назначению наказаний за военные преступления, совершенные государством-агрессором.

В Налоговый кодекс введут термин «налоговое злоупотребление»: что это означает для ФЛП

Налоговые органы могут получить право игнорировать формально законные операции, если они не имеют реальной экономической цели

Юридически женщина, биологически – мужчина: бумажная смена пола создает риски для мобилизации

Судебная практика и законодательные пробелы свидетельствуют о вызовах для государства в условиях войны.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]