У Рівному судитимуть командира, який залучив військових для будівництва свого будинку

ДБР завершило розслідування щодо командира, який використовував підлеглих для будівництва власного будинку, через що державі завдано мільйонних збитків.

фото: ДБР

Працівники ДБР завершили розслідування щодо командира військової частини з Рівненської області, який залучав підлеглих будувати його приватний будинок. Про це повідомили у Бюро.

Слідство з’ясувало, що у березні 2024 року командир почав будувати приватний будинок на Львівщині та, щоб не наймати робітників, залучав до будівництва своїх підлеглих, зокрема військових, які до повномасштабної війни працювали у будівельній сфері.

За документами вони перебували у місці дислокації в Рівному та отримували грошове забезпечення. Фактично ж займалися ремонтом приватного будинку командира. Якщо хтось відмовлявся їхати на об’єкт, керівник пропонував альтернативу – відправлення в район виконання бойових завдань.

17 вересня 2025 року працівники ДБР виявили двох військових безпосередньо на будівництві. Ще один підлеглий за місяць до обшуків самостійно вирушив на Сумщину для виконання бойових завдань. До організації робіт також частково долучалися водій командира та юрист частини – вони закуповували та доставляли будівельні матеріали, узгоджували поточні питання.

Через такі дії держава зазнала збитків на понад 2 млн 700 тис. грн – саме стільки виплатили військовим, які фактично не виконували службові обов’язки.

Під час розслідування командир визнав свою провину, повністю відшкодував завдані збитки та додатково перерахував 500 тисяч гривень на потреби ЗСУ. Його звільнили з посади й перевели до іншої військової частини.

Справу вже передано до суду.

Екс-командира обвинувачують у зловживанні службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків. За це йому загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі, заборона обіймати певні посади до трьох років і штраф.

