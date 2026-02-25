  1. В Украине

В Ровно направлено в суд дело командира, который привлек военнослужащих к строительству своего дома

20:31, 25 февраля 2026
ГБР завершило расследование в отношении командира, который использовал подчиненных для строительства собственного дома, из-за чего государству нанесен миллионный ущерб.
В Ровно направлено в суд дело командира, который привлек военнослужащих к строительству своего дома
Сотрудники ГБР завершили расследование в отношении командира воинской части из Ровенской области, который привлекал подчинённых к строительству своего частного дома. Об этом сообщили в Бюро.

Следствие установило, что в марте 2024 года командир начал строительство частного дома во Львовской области и, чтобы не нанимать работников, привлекал к строительству своих подчинённых, в частности военнослужащих, которые до полномасштабной войны работали в сфере строительства.

По документам они находились в месте дислокации в Ровно и получали денежное обеспечение. Фактически же занимались ремонтом частного дома командира. Если кто-то отказывался ехать на объект, руководитель предлагал альтернативу — отправку в район выполнения боевых задач.

17 сентября 2025 года сотрудники ГБР обнаружили двух военнослужащих непосредственно на строительстве. Ещё один подчинённый за месяц до обысков самостоятельно отправился в Сумскую область для выполнения боевых задач. К организации работ также частично привлекались водитель командира и юрист части — они закупали и доставляли строительные материалы, согласовывали текущие вопросы.

В результате таких действий государству был причинён ущерб на сумму более 2 млн 700 тыс. грн — именно столько выплатили военнослужащим, которые фактически не исполняли служебные обязанности.

В ходе расследования командир признал свою вину, полностью возместил причинённый ущерб и дополнительно перечислил 500 тысяч гривен на нужды ВСУ. Его освободили от должности и перевели в другую воинскую часть.

Дело уже передано в суд.

Экс-командира обвиняют в злоупотреблении служебным положением, повлёкшем тяжкие последствия. Ему грозит от 3 до 6 лет лишения свободы, запрет занимать определённые должности до трёх лет и штраф.

Ровно

