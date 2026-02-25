Батьки можуть ініціювати запровадження нових предметів у школах – МОН

Батьки мають усі права і можливості озвучувати запити, ініціювати обговорення і коментувати причини, кажуть у МОН.

Заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова заявила, що батьки мають право ініціювати введення нових навчальних предметів у школах.

За її словами в інтерв’ю «Українській Правді. Життя», такі напрями як фінансова грамотність, кібербезпека чи сексуальна освіта вже викладаються в закладах освіти — або як окремі курси, або інтегровані в чинні навчальні програми залежно від освітньої галузі.

Надія Кузьмичова наголосила, що кожен заклад освіти має право вводити власні вибіркові курси та пропонувати їх учням. Зокрема, кібербезпека може викладатися як окремий предмет, особливо в старшій профільній школі.

Вона підкреслила, що освітня реформа НУШ передбачає величезний простір першочергово для старшої профільної школи.

Батьки можуть звертатися до керівництва школи з пропозиціями щодо запровадження нових предметів, ініціювати обговорення та аргументувати свої запити.

«Безумовно, є типова освітня програма, на підставі якої визначається мінімальна кількість годин, що йде на кожну галузь. Може бути таке, що варіативна частина у школі вже використана на посилення якихось предметів, які вивчають поглиблено. І це теж варто враховувати. Якщо батьки з чимось не згодні, треба зрозуміти, чи варто тут відстоювати права, чи потрібно визнати, що заклад не підходить вашій дитині», - зазначила вона.

