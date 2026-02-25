Родители могут инициировать введение новых предметов в школах – МОН

У родителей есть все права и возможности озвучивать запросы, инициировать обсуждение и комментировать причины, говорят в МОН.

Заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева заявила, что родители имеют право инициировать введение новых учебных предметов в школах.

По ее словам в интервью «Украинской Правде. Жизнь», такие направления как финансовая грамотность, кибербезопасность или сексуальное образование уже преподаются в учебных заведениях — либо как отдельные курсы, либо интегрированы в действующие учебные программы в зависимости от образовательной отрасли.

Надежда Кузьмичева подчеркнула, что каждое учебное заведение имеет право вводить собственные выборочные курсы и предлагать их учащимся. В частности, кибербезопасность может преподаваться как отдельный предмет, особенно в старшей профильной школе.

Она отметила, что образовательная реформа НУШ предусматривает огромный простор прежде всего для старшей профильной школы.

Родители могут обращаться к руководству школы с предложениями по введению новых предметов, инициировать обсуждение и аргументировать свои запросы.

«Безусловно, есть типовая образовательная программа, на основании которой определяется минимальное количество часов, которое отводится на каждую отрасль. Может быть так, что вариативная часть в школе уже использована на усиление каких-то предметов, которые изучаются углубленно. И это тоже стоит учитывать. Если родители с чем-то не согласны, нужно понять, стоит ли здесь отстаивать права, или необходимо признать, что заведение не подходит вашему ребенку», — отметила она.

