  1. В Украине

Родители могут инициировать введение новых предметов в школах – МОН

22:00, 25 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У родителей есть все права и возможности озвучивать запросы, инициировать обсуждение и комментировать причины, говорят в МОН.
Родители могут инициировать введение новых предметов в школах – МОН
Фото: Освитория Медиа
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева заявила, что родители имеют право инициировать введение новых учебных предметов в школах.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По ее словам в интервью «Украинской Правде. Жизнь», такие направления как финансовая грамотность, кибербезопасность или сексуальное образование уже преподаются в учебных заведениях — либо как отдельные курсы, либо интегрированы в действующие учебные программы в зависимости от образовательной отрасли.

Надежда Кузьмичева подчеркнула, что каждое учебное заведение имеет право вводить собственные выборочные курсы и предлагать их учащимся. В частности, кибербезопасность может преподаваться как отдельный предмет, особенно в старшей профильной школе.

Она отметила, что образовательная реформа НУШ предусматривает огромный простор прежде всего для старшей профильной школы.

Родители могут обращаться к руководству школы с предложениями по введению новых предметов, инициировать обсуждение и аргументировать свои запросы.

«Безусловно, есть типовая образовательная программа, на основании которой определяется минимальное количество часов, которое отводится на каждую отрасль. Может быть так, что вариативная часть в школе уже использована на усиление каких-то предметов, которые изучаются углубленно. И это тоже стоит учитывать. Если родители с чем-то не согласны, нужно понять, стоит ли здесь отстаивать права, или необходимо признать, что заведение не подходит вашему ребенку», — отметила она.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

МОН Украины школа

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граница между умышленным убийством и оставлением в опасности: позиция ВС

Как Верховный Суд определяет критерии отграничения умышленного убийства от оставления в опасности.

ГНЕУ выявило проблемные моменты наследственного блока в проекте Гражданского кодекса

Проект ГК в части наследования получил ряд замечаний от ГНЕУ — эксперты указали на пробелы и противоречия.

Военные преступления без срока давности: как украинские суды формируют практику реального наказания агрессора

Обзор судебной практики украинских судов по назначению наказаний за военные преступления, совершенные государством-агрессором.

В Налоговый кодекс введут термин «налоговое злоупотребление»: что это означает для ФЛП

Налоговые органы могут получить право игнорировать формально законные операции, если они не имеют реальной экономической цели

Юридически женщина, биологически – мужчина: бумажная смена пола создает риски для мобилизации

Судебная практика и законодательные пробелы свидетельствуют о вызовах для государства в условиях войны.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]