  1. В Україні

Пільговий проїзд для УБД: що робити, якщо відмовляють в проїзді

21:06, 25 лютого 2026
Якщо відмовили в проїзді — треба зробити кілька кроків.
Житомирський обласний ТЦК нагадав, що держава гарантує пільги на проїзд для учасників бойових дій.

На що має право УБД

Безплатний проїзд:

  • міський транспорт
  • приміський транспорт
  • автобуси міжміських маршрутів
  • приміські електрички
  • приміський водний транспорт
  • транспорт у сільській місцевості

Далекі поїздки:

1 раз на 2 роки — безплатно туди й назад

або 1 раз на рік — 50% знижка (поїзд, автобус, літак, водний транспорт)

Як скористатися:

- Для міста / приміських маршрутів — достатньо посвідчення УБД

- Для поїздок в інші регіони:

  • потрібен лист талонів (видається разом із посвідченням УБД)
  • з посвідченням і талонами — до каси вокзалу
  • касир оформлює пільговий квиток

Важливо: не відрізайте талони самі — це робить касир.

Якщо відмовили в проїзді:

1. Зафіксувати:

  • назву перевізника
  • ім’я водія
  • номер транспорту
  • маршрут і час поїздки
  • зберегти квиток
  • за можливості — свідків

2. Подати заяви (у 3 місця):

  • до Національної поліції
  • до Укртрансбезпека
  • до органу місцевого самоврядування

Додати:

  • копію посвідчення УБД
  • копію квитка

Можна йти до суду

У ТЦК підкреслили, що суди стають на бік ветеранів.

Можна:

- повернути гроші за квиток

- отримати компенсацію моральної шкоди

УБД мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу:

юрист, позов, представництво в суді — безкоштовно.

пільги ТЦК УБД

