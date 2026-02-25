Пільговий проїзд для УБД: що робити, якщо відмовляють в проїзді

Якщо відмовили в проїзді — треба зробити кілька кроків.

Житомирський обласний ТЦК нагадав, що держава гарантує пільги на проїзд для учасників бойових дій.

На що має право УБД

Безплатний проїзд:

міський транспорт

приміський транспорт

автобуси міжміських маршрутів

приміські електрички

приміський водний транспорт

транспорт у сільській місцевості

Далекі поїздки:

1 раз на 2 роки — безплатно туди й назад

або 1 раз на рік — 50% знижка (поїзд, автобус, літак, водний транспорт)

Як скористатися:

- Для міста / приміських маршрутів — достатньо посвідчення УБД

- Для поїздок в інші регіони:

потрібен лист талонів (видається разом із посвідченням УБД)

з посвідченням і талонами — до каси вокзалу

касир оформлює пільговий квиток

Важливо: не відрізайте талони самі — це робить касир.

Якщо відмовили в проїзді:

1. Зафіксувати:

назву перевізника

ім’я водія

номер транспорту

маршрут і час поїздки

зберегти квиток

за можливості — свідків

2. Подати заяви (у 3 місця):

до Національної поліції

до Укртрансбезпека

до органу місцевого самоврядування

Додати:

копію посвідчення УБД

копію квитка

Можна йти до суду

У ТЦК підкреслили, що суди стають на бік ветеранів.

Можна:

- повернути гроші за квиток

- отримати компенсацію моральної шкоди

УБД мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу:

юрист, позов, представництво в суді — безкоштовно.