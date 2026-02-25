Пільговий проїзд для УБД: що робити, якщо відмовляють в проїзді
21:06, 25 лютого 2026
Якщо відмовили в проїзді — треба зробити кілька кроків.
Житомирський обласний ТЦК нагадав, що держава гарантує пільги на проїзд для учасників бойових дій.
На що має право УБД
Безплатний проїзд:
- міський транспорт
- приміський транспорт
- автобуси міжміських маршрутів
- приміські електрички
- приміський водний транспорт
- транспорт у сільській місцевості
Далекі поїздки:
1 раз на 2 роки — безплатно туди й назад
або 1 раз на рік — 50% знижка (поїзд, автобус, літак, водний транспорт)
Як скористатися:
- Для міста / приміських маршрутів — достатньо посвідчення УБД
- Для поїздок в інші регіони:
- потрібен лист талонів (видається разом із посвідченням УБД)
- з посвідченням і талонами — до каси вокзалу
- касир оформлює пільговий квиток
Важливо: не відрізайте талони самі — це робить касир.
Якщо відмовили в проїзді:
1. Зафіксувати:
- назву перевізника
- ім’я водія
- номер транспорту
- маршрут і час поїздки
- зберегти квиток
- за можливості — свідків
2. Подати заяви (у 3 місця):
- до Національної поліції
- до Укртрансбезпека
- до органу місцевого самоврядування
Додати:
- копію посвідчення УБД
- копію квитка
Можна йти до суду
У ТЦК підкреслили, що суди стають на бік ветеранів.
Можна:
- повернути гроші за квиток
- отримати компенсацію моральної шкоди
УБД мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу:
юрист, позов, представництво в суді — безкоштовно.