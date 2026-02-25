Льготный проезд для УБД: что делать, если отказывают в проезде
Житомирский областной ТЦК напомнил, что государство гарантирует льготы на проезд для участников боевых действий.
На что имеет право УБД
Бесплатный проезд:
- городской транспорт
- пригородный транспорт
- автобусы междугородных маршрутов
- пригородные электрички
- пригородный водный транспорт
- транспорт в сельской местности
Дальние поездки:
1 раз в 2 года — бесплатно туда и обратно
или 1 раз в год — 50% скидка (поезд, автобус, самолет, водный транспорт)
Как воспользоваться:
Для города / пригородных маршрутов — достаточно удостоверения УБД
Для поездок в другие регионы:
- необходим лист талонов (выдается вместе с удостоверением УБД)
- с удостоверением и талонами — в кассу вокзала
- кассир оформляет льготный билет
Важно: не отрывайте талоны самостоятельно — это делает кассир.
Если отказали в проезде:
Зафиксировать:
- название перевозчика
- имя водителя
- номер транспорта
- маршрут и время поездки
- сохранить билет
- по возможности — свидетелей
Подать заявления (в 3 инстанции):
- в Национальную полицию
- в Укртрансбезопасность
- в орган местного самоуправления
Приложить:
- копию удостоверения УБД
- копию билета
Можно обратиться в суд
В ТЦК подчеркнули, что суды становятся на сторону ветеранов.
Можно:
- вернуть деньги за билет
- получить компенсацию морального вреда
УБД имеют право на бесплатную вторичную правовую помощь:
юрист, иск, представительство в суде — бесплатно.
