  В Украине

Льготный проезд для УБД: что делать, если отказывают в проезде

21:06, 25 февраля 2026
Если отказали в проезде — необходимо предпринять несколько шагов.
Житомирский областной ТЦК напомнил, что государство гарантирует льготы на проезд для участников боевых действий.

На что имеет право УБД

Бесплатный проезд:

  • городской транспорт
  • пригородный транспорт
  • автобусы междугородных маршрутов
  • пригородные электрички
  • пригородный водный транспорт
  • транспорт в сельской местности

Дальние поездки:

1 раз в 2 года — бесплатно туда и обратно

или 1 раз в год — 50% скидка (поезд, автобус, самолет, водный транспорт)

Как воспользоваться:

Для города / пригородных маршрутов — достаточно удостоверения УБД

Для поездок в другие регионы:

  • необходим лист талонов (выдается вместе с удостоверением УБД)
  • с удостоверением и талонами — в кассу вокзала
  • кассир оформляет льготный билет

Важно: не отрывайте талоны самостоятельно — это делает кассир.

Если отказали в проезде:

Зафиксировать:

  • название перевозчика
  • имя водителя
  • номер транспорта
  • маршрут и время поездки
  • сохранить билет
  • по возможности — свидетелей

Подать заявления (в 3 инстанции):

  • в Национальную полицию
  • в Укртрансбезопасность
  • в орган местного самоуправления

Приложить:

  • копию удостоверения УБД
  • копию билета

Можно обратиться в суд

В ТЦК подчеркнули, что суды становятся на сторону ветеранов.

Можно:

  • вернуть деньги за билет
  • получить компенсацию морального вреда

УБД имеют право на бесплатную вторичную правовую помощь:

юрист, иск, представительство в суде — бесплатно.

