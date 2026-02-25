Льготный проезд для УБД: что делать, если отказывают в проезде

Если отказали в проезде — необходимо предпринять несколько шагов.

Житомирский областной ТЦК напомнил, что государство гарантирует льготы на проезд для участников боевых действий.

На что имеет право УБД

Бесплатный проезд:

городской транспорт

пригородный транспорт

автобусы междугородных маршрутов

пригородные электрички

пригородный водный транспорт

транспорт в сельской местности

Дальние поездки:

1 раз в 2 года — бесплатно туда и обратно

или 1 раз в год — 50% скидка (поезд, автобус, самолет, водный транспорт)

Как воспользоваться:

Для города / пригородных маршрутов — достаточно удостоверения УБД

Для поездок в другие регионы:

необходим лист талонов (выдается вместе с удостоверением УБД)

с удостоверением и талонами — в кассу вокзала

кассир оформляет льготный билет

Важно: не отрывайте талоны самостоятельно — это делает кассир.

Если отказали в проезде:

Зафиксировать:

название перевозчика

имя водителя

номер транспорта

маршрут и время поездки

сохранить билет

по возможности — свидетелей

Подать заявления (в 3 инстанции):

в Национальную полицию

в Укртрансбезопасность

в орган местного самоуправления

Приложить:

копию удостоверения УБД

копию билета

Можно обратиться в суд

В ТЦК подчеркнули, что суды становятся на сторону ветеранов.

Можно:

вернуть деньги за билет

получить компенсацию морального вреда

УБД имеют право на бесплатную вторичную правовую помощь:

юрист, иск, представительство в суде — бесплатно.

