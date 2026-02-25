Зеленський проводить телефонну розмову з Трампом — ЗМІ
20:21, 25 лютого 2026
За даними Axios, Володимир Зеленський наразі проводить телефонну розмову з Дональдом Трампом.
У середу, 25 лютого, Президент Володимир Зеленський проводить телефонну розмову з Президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід із посиланням на джерела.
Подробиць розмови наразі немає. Ані Дональд Трамп, ані Володимир Зеленський поки що публічно не коментували цей дзвінок.
