Зеленський проводить телефонну розмову з Трампом — ЗМІ

За даними Axios, Володимир Зеленський наразі проводить телефонну розмову з Дональдом Трампом.

У середу, 25 лютого, Президент Володимир Зеленський проводить телефонну розмову з Президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід із посиланням на джерела.

Подробиць розмови наразі немає. Ані Дональд Трамп, ані Володимир Зеленський поки що публічно не коментували цей дзвінок.

