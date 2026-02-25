Зеленский проводит телефонный разговор с Трампом — СМИ

По данным Axios, Владимир Зеленский проводит телефонный разговор с Дональдом Трампом.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 25 февраля, Президент Владимир Зеленский проводит телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

Подробностей разговора пока нет. Ни Дональд Трамп, ни Владимир Зеленский пока публично не комментировали этот звонок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.