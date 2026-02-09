  1. В Україні

На Хмельниччині 60-річна жінка відкрила салон краси аби шпигувати для РФ

23:30, 9 лютого 2026
60-річну жительку Хмельниччини підозрюють у співпраці з ворожими спецслужбами та зборі інформації про військовий об’єкт, за що суд узяв її під варту без права застави.
На Хмельниччині 60-річна жінка відкрила салон краси аби шпигувати для РФ
фото: прокуратура
На Хмельниччині 60-річній місцевій мешканці повідомлено про підозру в державній зраді. Про це повідомляє прокуратура.

Слідство встановило, що у 2025 році жінка перебувала в РФ, де налагодила контакт із представником ворожих спецслужб. У січні вона погодилася збирати та передавати інформацію про одну з військових частин, а також встановити відеокамеру з віддаленим доступом для куратора.

З цією метою підозрювана орендувала офіс під виглядом надання косметологічних послуг і встановила камеру, спрямовану на військовий об’єкт. Після монтажу обладнання її діяльність припинили правоохоронці.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід — тримання під вартою без права застави.

прокуратура держзрада

