В Хмельницкой области 60-летняя женщина открыла салон красоты, чтобы шпионить для РФ
В Хмельницкой области 60-летней местной жительнице сообщено о подозрении в государственной измене. Об этом сообщает прокуратура.
Следствие установило, что в 2025 году женщина находилась в РФ, где установила контакт с представителем вражеских спецслужб. В январе она согласилась собирать и передавать информацию об одной из воинских частей, а также установить видеокамеру с удаленным доступом для куратора.
С этой целью подозреваемая арендовала офис под видом предоставления косметологических услуг и установила камеру, направленную на военный объект. После монтажа оборудования ее деятельность прекратили правоохранители.
Суд избрал подозреваемую меру пресечения — содержание под стражей без права залога.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.