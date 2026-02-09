В Хмельницкой области 60-летняя женщина открыла салон красоты, чтобы шпионить для РФ

60-летнюю жительницу Хмельниччины подозревают в сотрудничестве с вражескими спецслужбами и сборе информации о военном объекте, за что суд взял ее под стражу без права залога.

В Хмельницкой области 60-летней местной жительнице сообщено о подозрении в государственной измене. Об этом сообщает прокуратура.

Следствие установило, что в 2025 году женщина находилась в РФ, где установила контакт с представителем вражеских спецслужб. В январе она согласилась собирать и передавать информацию об одной из воинских частей, а также установить видеокамеру с удаленным доступом для куратора.

С этой целью подозреваемая арендовала офис под видом предоставления косметологических услуг и установила камеру, направленную на военный объект. После монтажа оборудования ее деятельность прекратили правоохранители.

Суд избрал подозреваемую меру пресечения — содержание под стражей без права залога.

