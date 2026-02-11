  1. В Україні
Шолом із портретами загиблих атлетів: Рада просить МОК підтримати скелетоніста Владислава Гераскевича

13:45, 11 лютого 2026
Верховна Рада звернулася до Міжнародного олімпійського комітету із закликом підтримати Владислава Гераскевича, який під час тренування на зимових Олімпійських іграх виступив у «шоломі пам’яті».
Шолом із портретами загиблих атлетів: Рада просить МОК підтримати скелетоніста Владислава Гераскевича
фото: Суспільне Спорт/Сергій Захарченко
Верховна Рада ухвалила звернення до Міжнародного олімпійського комітету з проханням підтримати українського скелетоніста, учасника XXV зимових Олімпійських ігор Владислава Гераскевича (№15027).

Нагадаємо, українському скелетоністу Гераскевичу заборонили використання шолома на Олімпіаді-2026, де зображені загиблі українські атлети.  Президент Володимир Зеленський подякував прапороносцю збірної України на зимових Іграх за те, що він нагадує світові про ціну, яку українці платять у боротьбі за свободу.

Україна звернулася до МОК щодо дозволу використання «шолома пам’яті» Владиславом Гераскевичем. 

Міжнародний олімпійський комітет дозволив Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпійських іграх-2026 з чорною пов’язкою. Там вважають, що шолом Гераскевича із зображенням загиблих атлетів не відповідає вимогам та принципам, закріпленим в Олімпійській хартії.

Верховна Рада України Україна спорт

