Шолом із портретами загиблих атлетів: Рада просить МОК підтримати скелетоніста Владислава Гераскевича
Верховна Рада ухвалила звернення до Міжнародного олімпійського комітету з проханням підтримати українського скелетоніста, учасника XXV зимових Олімпійських ігор Владислава Гераскевича (№15027).
Нагадаємо, українському скелетоністу Гераскевичу заборонили використання шолома на Олімпіаді-2026, де зображені загиблі українські атлети. Президент Володимир Зеленський подякував прапороносцю збірної України на зимових Іграх за те, що він нагадує світові про ціну, яку українці платять у боротьбі за свободу.
Україна звернулася до МОК щодо дозволу використання «шолома пам’яті» Владиславом Гераскевичем.
Міжнародний олімпійський комітет дозволив Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпійських іграх-2026 з чорною пов’язкою. Там вважають, що шолом Гераскевича із зображенням загиблих атлетів не відповідає вимогам та принципам, закріпленим в Олімпійській хартії.
