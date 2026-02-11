  1. В Украине
  В мире

Шлем с портретами погибших атлетов: Рада просит МОК поддержать скелетониста Владислава Гераскевича

13:45, 11 февраля 2026
Верховная Рада обратилась в Международный олимпийский комитет с призывом поддержать Владислава Гераскевича, который во время тренировки на зимних Олимпийских играх выступил в «шлеме памяти».
Шлем с портретами погибших атлетов: Рада просит МОК поддержать скелетониста Владислава Гераскевича
фото: Суспильне Спорт/Сергей Захарченко
Верховная Рада приняла обращение в Международный олимпийский комитет с просьбой поддержать украинского скелетониста, участника XXV зимних Олимпийских игр Владислава Гераскевича (№15027).

Напомним, украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу запретили использование шлема на Олимпиаде-2026, где изображены погибшие украинские атлеты. Президент Владимир Зеленский выразил благодарность знамени нашей сборной на зимней Олимпиаде, который напоминает миру цену борьбы украинцев.

Украина обратилась в МОК с просьбой разрешить использование «шлема памяти» Владиславом Гераскевичем.

Международный олимпийский комитет разрешил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу выступать на Олимпийских играх-2026 с чёрной повязкой. Там считают, что  шлем Владислава Гераскевича с изображением погибших атлетов не отвечает требованиям и принципам, закрепленным в Олимпийской хартии.

Верховная Рада Украины Украина спорт

