Украина обратилась к МОК о разрешении использования «шлема памяти» Владиславом Гераскевичем

В НОК Украины отметили, что шлем Владислава Гераскевича полностью соответствует требованиям безопасности и правилам МОК.

Национальный олимпийский комитет Украины направил обращение в Международный олимпийский комитет с просьбой предоставить разрешение украинскому скелетонисту, знаменосцу национальной сборной Владиславу Гераскевичу, выступить на ХХV зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо в специальном «шлеме памяти».

В НОК подчёркивают, что он соответствует всем требованиям безопасности и правилам МОК, не содержит политических лозунгов, рекламы или дискриминационных элементов и был допущен во время официальных тренировок.

«Шлем создан в честь украинских спортсменов, которые погибли, защищая Украину, или стали жертвами полномасштабной войны России против Украины. НОК Украины подчёркивает, что он полностью соответствует требованиям безопасности и правилам МОК, не содержит рекламы, политических лозунгов или дискриминационных элементов и был подтверждён как соответствующий установленным нормам во время официальных тренировок. Украина всегда уважала, уважает и будет уважать олимпийские ценности и придерживается Олимпийской хартии», — говорится в заявлении НОК.

Напомним, украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу запретили использование шлема на Олимпиаде-2026, где изображены погибшие украинские атлеты. Президент Владимир Зеленский выразил благодарность знамени нашей сборной на зимней Олимпиаде, который напоминает миру цену борьбы украинцев.

