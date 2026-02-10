Зеленский отреагировал на запрет Гераскевичу выступать на Олимпиаде в шлеме с фото убитых россиянами спортсменов

Владимир Зеленский выразил поддержку Гераскевичу, которому МОК запретил выступать в «Шлеме памяти»

Украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу запретили использование шлема на Олимпиаде-2026, на котором изображены погибшие украинские атлеты. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Гераскевич показал шлем на первых тренировках на олимпийской трассе. На нем были изображены погибшие украинские спортсмены.

«МОК запрещает использование моего шлема на официальных тренировках и соревнованиях. Решение, которое просто разбивает сердце. Ощущение, что МОК предает тех спортсменов, которые были частью олимпийского движения, не давая возможности почтить их на спортивной арене, на которую эти спортсмены больше никогда не смогут выйти. Несмотря на прецеденты в современности и в прошлом, когда МОК допускал подобные почтения, на этот раз для Украины решили установить особые правила», — написал Гераскевич.

При этом скелетонист сообщил, что готовит официальный запрос в МОК, где будет бороться за право выступать на Олимпиаде именно в этом шлеме.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на этот инцидент.

«На его шлеме — портреты наших атлетов, которых убила Россия. Фигуриста Дмитрия Шарпара, погибшего в боях под Бахмутом, 19-летнего биатлониста Евгения Малышева, которого убили оккупанты возле Харькова, и других наших спортсменов, которых российская война лишила жизни.

Благодарю знаменосца нашей сборной на зимней Олимпиаде Владислава Гераскевича за то, что напоминает миру цену нашей борьбы.

Эта правда не может быть неудобной, неуместной или называться «политической акцией на спортивных соревнованиях». Это напоминание всему миру о том, что такое современная Россия.

И именно это напоминает всем глобальную роль спорта и историческую миссию олимпийского движения как такового — все это о мире и ради жизни. Украина верна этому. Россия доказывает противоположное», — заявил Зеленский.

