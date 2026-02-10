  1. В Україні

Зеленський відреагував на заборону Гераскевичу виступати на Олімпіаді в шоломі з фото вбитих росіянами спортсменів

08:05, 10 лютого 2026
Володимир Зеленський висловив підтримку Владиславу Гераскевичу, якому в МОК заборонили виступати в «Шоломі пам’яті»
Фото: Getty Images
Українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу заборонили використання шолома на Олімпіаді-2026, де зображені загиблі українські атлети. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

Гераскевич показав шолом на перших тренуваннях на олімпійській трасі. На ньому були зображені загиблі українські спортсмени.

«МОК забороняє використання мого шолома на офіційних тренуваннях та змаганнях. Рішення, яке просто розбиває серце. Відчуття, що МОК зраджує тих спортсменів, які були частиною олімпійського руху, не даючи можливості вшанувати їх на спортивній арені, куди ці спортсмени більше ніколи не зможуть вийти. Попри прецеденти в сучасності та в минулому, коли МОК допускав подібні вшанування, цього разу для України вирішили встановити особливі правила», — написав Гераскевич.

При цьому скелетоніст повідомив, що готує офіційний запит до МОК, де боротиметься за право виступати на Олімпіаді саме у цьому шоломі.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на цей інцидент.

«На його шоломі – портрети наших атлетів, яких убила Росія. Фігуриста Дмитра Шарпара, який загинув у боях під Бахмутом, 19-річного біатлоніста Євгена Малишева, якого вбили окупанти поблизу Харкова, та інших наших спортсменів, яких російська війна позбавила життя.

Дякую прапороносцю нашої збірної на зимовій Олімпіаді Владиславу Гераскевичу за те, що нагадує світові ціну нашої боротьби.

Ця правда не може бути незручною, недоречною чи називатися «політичною акцією на спортивних змаганнях». Це нагадування всьому світу про те, що таке сучасна Росія.

І саме це нагадує всім глобальну роль спорту та історичну місію олімпійського руху як такого – усе це про мир і заради життя. Україна вірна цьому. Росія доводить протилежне», – заявив Зеленський.

Володимир Зеленський

