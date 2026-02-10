  1. В Україні
  2. / У світі

Україна звернулася до МОК щодо дозволу використання «шолома пам’яті» Владиславом Гераскевичем

11:11, 10 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У НОК України наголосили, що шолом Владислава Гераскевича повністю відповідає вимогам безпеки та правилам МОК.
Україна звернулася до МОК щодо дозволу використання «шолома пам’яті» Владиславом Гераскевичем
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національний олімпійський комітет України направив звернення до Міжнародного олімпійського комітету з проханням надати дозвіл українському скелетоністу, прапороносцю національної збірної Владиславу Гераскевичу, виступити на ХХV зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо у спеціальному "шоломі пам’яті".

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

У НОК наголошують, що він відповідає всім вимогам безпеки та правилам МОК, не містить політичних гасел, реклами чи дискримінаційних елементів і був допущений під час офіційних тренувань.

"Шолом створено на вшанування українських спортсменів, які загинули, захищаючи Україну, або стали жертвами повномасштабної війни росії проти України. НОК України наголошує, що він повністю відповідає вимогам безпеки та правилам МОК, не містить реклами, політичних гасел чи дискримінаційних елементів і був підтверджений як такий, що відповідає встановленим нормам, під час офіційних тренувань. Україна завжди поважала, поважає і поважатиме олімпійські цінності та дотримується Олімпійської Хартії", — йдеться в заяві НОК.

Нагадаємо, українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу заборонили використання шолома на Олімпіаді-2026, де зображені загиблі українські атлети.  Президент Володимир Зеленський висловив вдячність прапороносцю нашої збірної на зимовій Олімпіаді, який нагадує світові ціну боротьби українців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна спорт

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Громадянам та бізнесу дозволять ввозити генератори без мита та ПДВ: що пропонують у Раді

Законопроєкт передбачає розширення переліку генераторів, які на період дії воєнного стану, але не довше ніж до 1 січня 2029 року, будуть звільнені від ввізного мита.

Уряд пропонує депутатам інтегрувати судово-психіатричну експертизу в КУпАП

Законопроект спрямований на усунення законодавчої прогалини, виявленої  Європейським судом з прав людини у справі «Заїченко проти України».

Між законом і серцем: чому Верховний Суд відмовив матері у позбавленні батька прав

Суд зробив акцент на пріоритеті інтересів дитини та необхідності комплексної оцінки доказів.

Декриміналізація дисциплінарних порушень у місцях несвободи: оприлюднено урядовий законопроєкт

Оприлюднений законопроєкт передбачає декриміналізацію дисциплінарних порушень засуджених і перегляд порядку застосування ізоляційних заходів у місцях позбавлення волі.

Рієлторів хочуть вивести з «тіні»: у Раді готують новий законопроєкт

У парламенті планують змінити правила на ринку оренди житла, поєднавши податкові послаблення з регулюванням рієлторських послуг.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]