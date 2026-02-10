Україна звернулася до МОК щодо дозволу використання «шолома пам’яті» Владиславом Гераскевичем

У НОК України наголосили, що шолом Владислава Гераскевича повністю відповідає вимогам безпеки та правилам МОК.

Фото: Getty Images

Національний олімпійський комітет України направив звернення до Міжнародного олімпійського комітету з проханням надати дозвіл українському скелетоністу, прапороносцю національної збірної Владиславу Гераскевичу, виступити на ХХV зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо у спеціальному "шоломі пам’яті".

У НОК наголошують, що він відповідає всім вимогам безпеки та правилам МОК, не містить політичних гасел, реклами чи дискримінаційних елементів і був допущений під час офіційних тренувань.

"Шолом створено на вшанування українських спортсменів, які загинули, захищаючи Україну, або стали жертвами повномасштабної війни росії проти України. НОК України наголошує, що він повністю відповідає вимогам безпеки та правилам МОК, не містить реклами, політичних гасел чи дискримінаційних елементів і був підтверджений як такий, що відповідає встановленим нормам, під час офіційних тренувань. Україна завжди поважала, поважає і поважатиме олімпійські цінності та дотримується Олімпійської Хартії", — йдеться в заяві НОК.

Нагадаємо, українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу заборонили використання шолома на Олімпіаді-2026, де зображені загиблі українські атлети. Президент Володимир Зеленський висловив вдячність прапороносцю нашої збірної на зимовій Олімпіаді, який нагадує світові ціну боротьби українців.

