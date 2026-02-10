  1. В Украине

МОК позволил Гераскевичу выступать на Олимпиаде-2026 с черной повязкой вместо «шлема памяти»

15:39, 10 февраля 2026
В Международном олимпийском комитете заявили, что шлем Владислава Гераскевича с изображением погибших атлетов не отвечает требованиям и принципам, закрепленным в Олимпийской хартии.
Международный олимпийский комитет разрешил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу выступать на Олимпийских играх-2026 с чёрной повязкой. Она заменит «шлем памяти», на котором изображены украинские спортсмены, погибшие в результате российской агрессии.

«МОК подтвердил, что понимает стремление спортсмена почтить память погибших украинских спортсменов. В то же время он запретил использование персонализированного снаряжения во время соревнований, поскольку оно не соответствует руководящим принципам Олимпийской хартии, которые предусматривают нейтральность экипировки и недопущение политических или иных месседжей во время соревнований. МОК предложил альтернативу — использование чёрной повязки или ленты без персонализации. Для поддержки спортсменов также создано специальное место скорби и обеспечен доступ к молитвенным комнатам в Олимпийских деревнях», — говорится в ответе МОК.

Пресс-секретарь МОК, отвечая на вопрос репортёра Reuters, заявил, что Олимпийский комитет «полностью понимает желание спортсменов помнить друзей и коллег, погибших на российско-украинской войне».

В то же время в МОК считают, что Олимпийские игры должны быть отделены «не только от политического и религиозного, но и от любого вмешательства», чтобы все спортсмены могли сосредоточиться на своём выступлении.

По мнению МОК, шлем Гераскевича противоречит этим требованиям, однако в комитете сделали исключение из правил и разрешили украинскому спортсмену носить чёрную повязку во время соревнований.

Напомним, украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу запретили использование шлема на Олимпиаде-2026, где изображены погибшие украинские атлеты. Президент Владимир Зеленский выразил благодарность знамени нашей сборной на зимней Олимпиаде, который напоминает миру цену борьбы украинцев.

Украина обратилась в МОК с просьбой разрешить использование «шлема памяти» Владиславом Гераскевичем.

Украина спорт

