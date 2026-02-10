МОК дозволив Гераскевичу виступати на Олімпіаді-2026 із чорною пов'язкою замість «шолома пам’яті»

У Міжнародному олімпійському комітеті заявили, що шолом Владислава Гераскевича із зображенням загиблих атлетів не відповідає вимогам та принципам, закріпленим в Олімпійській хартії.

Фото: Getty Images

Міжнародний олімпійський комітет дозволив українському скелетоністу Владислав Гераскевич виступати на Олімпійських іграх-2026 з чорною пов’язкою. Вона замінить "шолом пам’яті", де зображені українські спортсмени, які загинули внаслідок російської агресії.

"МОК підтвердив, що розуміє прагнення спортсмена вшанувати пам'ять загиблих українських спортсменів. Водночас заборонив використання персоналізованого спорядження під час змагань, оскільки воно не відповідає керівним принципам Олімпійської хартії, що передбачають нейтральність спорядження та недопущення політичних або інших меседжів під час змагань. МОК запропонував альтернативу – використання чорної пов'язки або стрічки без персоналізації. Для підтримки спортсменів також створено спеціальне місце скорботи та забезпечено доступ до молитовних кімнат в Олімпійських селищах", – йдеться у відповіді МОК.

Речник МОК, відповідаючи на запитання репортера Reuters, заявив, що Олімпійський комітет "повністю розуміє бажання спортсменів пам'ятати друзів, колег, які загинули на російсько-українській війні".

Водночас у МОК вважають, що Олімпійські ігри повинні бути відокремлені "не лише від політичного та релігійного, але й від будь-якого втручання", щоб усі спортсмени могли зосередитися на своєму виступі.

На думку МОК, шолом Гераскевича суперечить цим вимогам, однак в комітеті зробили виняток з правил і дозволили українському спортсмену носили чорну пов’язку під час змагань.

Нагадаємо, українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу заборонили використання шолома на Олімпіаді-2026, де зображені загиблі українські атлети. Президент Володимир Зеленський висловив вдячність прапороносцю нашої збірної на зимовій Олімпіаді, який нагадує світові ціну боротьби українців.

Україна звернулася до МОК щодо дозволу використання «шолома пам’яті» Владиславом Гераскевичем.

