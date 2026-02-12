Киян закликають не виходити на кригу водойм через потепління

Найближчими днями у столиці очікується потепління, через що крига на водоймах стане нестійкою та може раптово провалитися.

Київська міська державна адміністрація попереджає, що через наближення потепління крига на водоймах стає небезпечною, та закликає мешканців столиці не виходити на лід.

У КМДА зазначили, що найбільш небезпечними є ділянки із сірим, жовтуватим, білим або матовим льодом, місця з тріщинами, ополонками та вологими плямами, зони під снігом, а також території з течією — поблизу мостів, очерету та місць впадіння струмків.

Фахівці наголошують: у період відлиги навіть товста крига може провалитися раптово, без характерного тріску чи інших ознак руйнування.

У Департаменті захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА закликають утриматися від зимової риболовлі, прогулянок і перебування дітей на льоду. У разі надзвичайної ситуації необхідно негайно телефонувати за номером 101.

