  1. В Україні

Киян закликають не виходити на кригу водойм через потепління

07:18, 12 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Найближчими днями у столиці очікується потепління, через що крига на водоймах стане нестійкою та може раптово провалитися.
Киян закликають не виходити на кригу водойм через потепління
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Київська міська державна адміністрація попереджає, що через наближення потепління крига на водоймах стає небезпечною, та закликає мешканців столиці не виходити на лід.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

У КМДА зазначили, що найбільш небезпечними є ділянки із сірим, жовтуватим, білим або матовим льодом, місця з тріщинами, ополонками та вологими плямами, зони під снігом, а також території з течією — поблизу мостів, очерету та місць впадіння струмків.

Фахівці наголошують: у період відлиги навіть товста крига може провалитися раптово, без характерного тріску чи інших ознак руйнування.

У Департаменті захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА закликають утриматися від зимової риболовлі, прогулянок і перебування дітей на льоду. У разі надзвичайної ситуації необхідно негайно телефонувати за номером 101.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Для звільнення за прогул недостатньо просто зафіксувати відсутність на робочому місці: Верховний Суд

Верховний Суд наголошує:  для звільнення за прогул роботодавець має з’ясувати причини відсутності працівника

Дискримінацію щодо виплат військовим під час лікування усунуть — що пропонують у Раді

Законопроєкт передбачає скасування прив’язки виплат до ступеня тяжкості травм та встановлення єдиних фінансових гарантій для всіх захисників, які проходять реабілітацію після поранення.

Мерів і голів облрад прямо пропишуть в Кримінальному кодексі для відповідальності за хабарі

Кабмін запропонував уточнити перелік посадових осіб органів місцевого самоврядування, які можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за хабарництво.

Комітет вимагає більше відкритості: до законопроєкту про доброчесність поліцейських мають зауваження

Уряд пропонує зробити доброчесність базовим стандартом служби в поліції та розширити атестацію керівників.

Для бізнесу хочуть запровадити фіскальний режим «Вільна гривня»: що буде з податками

Податковий режим пропонує автоматизований демередж та вихідну сплату за виведення коштів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]