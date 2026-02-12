  1. В Украине

Киевлян призывают не выходить на лед водоемов из-за потепления

07:18, 12 февраля 2026
В ближайшие дни в столице ожидается потепление, из-за чего лед на водоемах станет неустойчивым и может внезапно провалиться.
Киевская городская государственная администрация предупреждает, что из-за приближающегося потепления лед на водоемах становится опасным, и призывает жителей столицы не выходить на лед.

В КГГА предупреждают, что из-за повышения температуры воздуха лед на столичных водоемах стремительно теряет крепость и представляет прямую угрозу жизни.

Наиболее опасны участки с серым, желтоватым, белым или матовым льдом, места с трещинами, прорубями и влажными пятнами, зоны под снегом, а также территории с течением — вблизи мостов, камыша и мест впадения ручьев.

Специалисты отмечают: в период оттепели даже толстый лед может провалиться внезапно, без характерного треска или других признаков разрушения.

В Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА призывают воздержаться от зимней рыбалки, прогулок и пребывания детей на льду. В случае чрезвычайной ситуации необходимо немедленно звонить по телефону 101.

