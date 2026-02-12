Навантаження на суддів у 5–10 разів перевищує європейські показники – суддя

Якщо у більшості європейських країн один суддя розглядає 200–300 справ на рік, то в Україні ж судді місцевих судів нерідко отримують від 1 500 до 3 000 справ щороку.

Суддя Оболонського районного суду Києва Ольга Примак-Березовська заявила про критичне перевантаження суддів у місцевих судах та ризики для якості правосуддя.

За її словами, у більшості європейських країн один суддя розглядає 200–300 справ на рік. В Україні ж судді місцевих судів нерідко отримують від 1 500 до 3 000 справ щороку. Фактично, таку кількість, яку європейський суддя розглядає за рік, український може отримати за один місяць.

Суддя наголосила, що держава вимагає від судів швидкості, ефективності та якісної мотивації рішень, однак не забезпечує відповідних ресурсів та кадрового наповнення. За її оцінкою, реальне навантаження у 5–10 разів перевищує міжнародні орієнтири.

«Фактичне навантаження в українських судах у 5–10 разів перевищує міжнародні орієнтири. Це означає лише одне: держава системно закладає ризик судової помилки, а потім демонстративно обурюється її наслідками», - вказує суддя.

Вона підкреслила, що кожна справа — це не статистична одиниця, а конкретні людські долі, конфлікти, питання свободи, майна чи бізнесу, які потребують часу на аналіз та обґрунтоване рішення.

«Суд не може працювати за принципом складального цеху! Феміда — не сервіс для «швидких рішень», а мантія — не уніформа марафонця, який біжить без фінішу. Коли суддів змушують працювати за межами людських можливостей, це не героїзм, а експлуатація, наслідки якої оплачує кожен громадянин — роками судової тяганини, скасованими рішеннями і втратою довіри», - пояснює Ольга Примак-Березовська.

На думку судді, системна проблема перевантаження пов’язана з кадровим дефіцитом, недофінансуванням та відсутністю комплексного підходу до організації судової системи. Вона зауважила, що без приведення навантаження до реалістичних меж говорити про повноцінну судову реформу неможливо.

