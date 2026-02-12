Нагрузка на судей в 5–10 раз превышает европейские показатели – судья

Если в большинстве европейских стран один судья рассматривает 200–300 дел в год, то в Украине судьи местных судов нередко получают от 1 500 до 3 000 дел ежегодно.

Судья Оболонского районного суда Киева Ольга Примак-Березовская заявила о критической перегруженности судей в местных судах и рисках для качества правосудия.

По ее словам, в большинстве европейских стран один судья рассматривает 200–300 дел в год. В Украине же судьи местных судов нередко получают от 1 500 до 3 000 дел ежегодно. Фактически, то количество, которое европейский судья рассматривает за год, украинский может получить за один месяц.

Судья подчеркнула, что государство требует от судов скорости, эффективности и качественной мотивации решений, однако не обеспечивает соответствующих ресурсов и кадрового наполнения. По ее оценке, реальная нагрузка в 5–10 раз превышает международные ориентиры.

«Фактическая нагрузка в украинских судах в 5–10 раз превышает международные ориентиры. Это означает лишь одно: государство системно закладывает риск судебной ошибки, а затем демонстративно возмущается ее последствиями», — указывает судья.

Она подчеркнула, что каждое дело — это не статистическая единица, а конкретные человеческие судьбы, конфликты, вопросы свободы, имущества или бизнеса, которые требуют времени на анализ и обоснованное решение. «Суд не может работать по принципу сборочного цеха! Фемида — не сервис для „быстрых решений“, а мантия — не униформа марафонца, который бежит без финиша. Когда судей заставляют работать за пределами человеческих возможностей, это не героизм, а эксплуатация, последствия которой оплачивает каждый гражданин — годами судебной волокиты, отмененными решениями и потерей доверия», — объясняет Ольга Примак-Березовская.

По мнению судьи, системная проблема перегруженности связана с кадровым дефицитом, недофинансированием и отсутствием комплексного подхода к организации судебной системы. Она отметила, что без приведения нагрузки к реалистичным пределам говорить о полноценной судебной реформе невозможно.

