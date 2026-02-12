Житомирський окружний адміністративний суд обрав Євгена Романченка головою суду

На другий строк головою суду було обрано суддю Євгена Романченка.

В Житомирському окружному адміністративному суді відбулися збори суддів, під час яких обрали голову суду.

За результатами таємного голосування 11 лютого на другий строк головою суду було обрано суддю Євгена Романченка.

Нагадаємо, що судді заявляють про критичне перевантаження у місцевих судах та ризики для якості правосуддя.

За їх словами, у більшості європейських країн один суддя розглядає 200–300 справ на рік. В Україні ж судді місцевих судів нерідко отримують від 1 500 до 3 000 справ щороку. Фактично, таку кількість, яку європейський суддя розглядає за рік, український може отримати за один місяць.

