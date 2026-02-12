  1. В Украине
  2. / Суд инфо

Житомирский окружной административный суд избрал Евгения Романченко председателем суда

12:42, 12 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На второй срок председателем суда был избран судья Евгений Романченко.
Житомирский окружной административный суд избрал Евгения Романченко председателем суда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Житомирском окружном административном суде состоялось собрание судей, во время которого избрали председателя суда.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

По результатам тайного голосования 11 февраля на второй срок председателем суда был избран судья Евгений Романченко.

Напомним, что судьи заявляют о критической перегруженности в местных судах и рисках для качества правосудия.

По их словам, в большинстве европейских стран один судья рассматривает 200–300 дел в год. В Украине же судьи местных судов нередко получают от 1 500 до 3 000 дел ежегодно. Фактически, то количество, которое европейский судья рассматривает за год, украинский может получить за один месяц.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Эвакуация детей без согласия родителей: почему принятый законопроект может создать неточности в законодательстве

Верховная Рада приняла закон об эвакуации детей из районов боевых действий, однако с принятием новой редакции Гражданского кодекса Украины вскоре могут появиться пробелы в законодательстве относительно их защиты.

ВСП определил дату съезда для избрания члена совета и сроки подачи документов

ВСП объявил о проведении съезда и определила дату и место его проведения для избрания члена Совета.

Принудительная мобилизация: судебная практика между обязанностью защищать страну и правом на справедливость

Суды определяют пределы допустимого вмешательства государства в воинскую обязанность на фоне системных нарушений.

Полицейским готовят новые стандарты денежного обеспечения: Комитет возобновил работу над законопроектом

Законопроект, находящийся в Верховной Раде с 2022 года, получил новый импульс после заседания рабочей группы.

Проект Гражданского Кодекса вводит для контрактов фильтр добропорядочности

Новый Гражданский кодекс разршит признавать договор недействительным, если его содержание, цель или способ исполнения противоречат добропорядочности

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]