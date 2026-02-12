Житомирский окружной административный суд избрал Евгения Романченко председателем суда

На второй срок председателем суда был избран судья Евгений Романченко.

В Житомирском окружном административном суде состоялось собрание судей, во время которого избрали председателя суда.

По результатам тайного голосования 11 февраля на второй срок председателем суда был избран судья Евгений Романченко.

Напомним, что судьи заявляют о критической перегруженности в местных судах и рисках для качества правосудия.

По их словам, в большинстве европейских стран один судья рассматривает 200–300 дел в год. В Украине же судьи местных судов нередко получают от 1 500 до 3 000 дел ежегодно. Фактически, то количество, которое европейский судья рассматривает за год, украинский может получить за один месяц.

