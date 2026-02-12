  1. В Україні

Пільги скасують, якщо землю обробляють – уряд хоче повернути безпечні гектари в обіг

13:36, 12 лютого 2026
Уряд змінив порядок перевірки сільгоспземель із ризиком мінного забруднення.
Уряд підтримав зміни до Порядку обстеження ділянок, власники або орендарі яких отримали податкові пільги через імовірне мінне забруднення. Про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України.

Згідно з документом, органи місцевої влади перевірятимуть, чи використовуються такі земельні ділянки за призначенням. Отриману інформацію передаватимуть до Центру гуманітарного розмінування та Центру протимінної діяльності. Якщо буде встановлено, що землю обробляють, податкові пільги для власника або орендаря скасують.

На підставі даних від місцевої влади профільні центри ухвалюватимуть рішення про проведення нетехнічного обстеження для підтвердження або спростування факту забруднення.

За словами міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева, за попередніми даними, 10 100 гектарів земель, які обробляються, одночасно мають статус імовірно або підтверджено забруднених. Він наголосив, що оперативне нетехнічне обстеження необхідне насамперед для безпеки працівників, а також дозволить швидше повернути в обіг значні площі у разі відсутності загрози.

«Фермери, які матимуть на руках сертифікати, що підтверджують безпеку угідь, на яких вони працюють, зможуть без проблем отримати кредити чи простіше реалізувати врожай. Такі кроки підвищать економічну активність та експортний потенціал країни», – зазначив міністр.

Як уточнили у відомстві, раніше системної перевірки фактичного використання земель, щодо яких надано податкові пільги через імовірне забруднення, не проводили. За даними цифрової платформи GRIT, найбільші площі земель, які обробляються та водночас мають статус імовірно або підтверджено забруднених, розташовані в Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.

