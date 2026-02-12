  1. В Украине

Льготы отменят, если землю обрабатывают – правительство хочет вернуть безопасные гектары в оборот

13:36, 12 февраля 2026
Правительство изменило порядок проверки сельхозземель с риском минного загрязнения.
Правительство поддержало изменения в Порядок обследования участков, владельцы или арендаторы которых получили налоговые льготы из-за вероятного минного загрязнения. Об этом сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Согласно документу, органы местной власти будут проверять, используются ли такие земельные участки по назначению. Полученную информацию будут передавать в Центр гуманитарного разминирования и Центр противоминной деятельности. Если будет установлено, что земля обрабатывается, налоговые льготы для владельца или арендатора отменят.

На основании данных от местных властей профильные центры будут принимать решения о проведении нетехнического обследования для подтверждения или опровержения факта загрязнения.

По словам министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексея Соболева, по предварительным данным, 10 100 гектаров обрабатываемых земель одновременно имеют статус вероятно или подтвержденно загрязненных. Он подчеркнул, что оперативное нетехническое обследование необходимо прежде всего для безопасности работников, а также позволит быстрее вернуть в оборот значительные площади в случае отсутствия угрозы.

«Фермеры, которые будут иметь на руках сертификаты, подтверждающие безопасность угодий, на которых они работают, смогут без проблем получить кредиты или проще реализовать урожай. Такие шаги повысят экономическую активность и экспортный потенциал страны», — отметил министр.

Как уточнили в ведомстве, ранее системной проверки фактического использования земель, в отношении которых предоставлены налоговые льготы из-за вероятного загрязнения, не проводили. По данным цифровой платформы GRIT, наибольшие площади земель, которые обрабатываются и в то же время имеют статус вероятно или подтвержденно загрязненных, расположены в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.

Кабинет Министров Украины Украина война льготы Минэкономики земля

