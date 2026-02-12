Захисникам компенсуватимуть оренду житла за новими правилами: що зміниться у 2026 році

Передбачено три етапи розподілу коштів.

Кабінет Міністрів вніс зміни до порядків надання субвенцій і виплати грошової компенсації захисникам і захисницям України за найм (оренду) житла. Відповідні корективи ухвалено до постанов № 779 від 5 липня 2024 року та № 252 від 7 березня 2025 року.

Згідно з оновленими нормами, у 2026 році Міністерство у справах ветеранів здійснюватиме розподіл субвенції з державного бюджету між обласними бюджетами та бюджетом міста Києва пропорційно потребі у виплаті компенсацій. Кошти розподілятимуться у межах обсягу, передбаченого законом про Державний бюджет на відповідний рік.

Передбачено три етапи розподілу коштів:

перший етап — до 15 лютого на підставі інформації, поданої обласними та Київською міською держадміністраціями до 1 січня з урахуванням рішень про виплату компенсації, ухвалених у попередньому бюджетному періоді;

другий етап — до 15 червня на підставі даних, поданих до 1 травня;

третій етап — до 15 жовтня на підставі інформації, поданої до 1 вересня, з урахуванням залишку нерозподіленої субвенції.

Крім того, уряд визначив право на отримання грошової компенсації для осіб, яких було позбавлено особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Підставою для виплати стане довідка про перебування громадянина України з числа осіб, визначених пунктом 1 частини першої статті 2 Закону України «Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей».

