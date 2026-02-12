  1. В Украине

Защитникам будут компенсировать аренду жилья по новым правилам: что изменится в 2026 году

13:54, 12 февраля 2026
Предусмотрены три этапа распределения средств.
Кабинет Министров внес изменения в порядки предоставления субвенций и выплаты денежной компенсации защитникам и защитницам Украины за наем (аренду) жилья. Соответствующие корректировки приняты к постановлениям № 779 от 5 июля 2024 года и № 252 от 7 марта 2025 года.

Согласно обновленным нормам, в 2026 году Министерство по делам ветеранов будет осуществлять распределение субвенции из государственного бюджета между областными бюджетами и бюджетом города Киева пропорционально потребности в выплате компенсаций. Средства будут распределяться в пределах объема, предусмотренного законом о Государственном бюджете на соответствующий год.

Предусмотрены три этапа распределения средств:

первый этап — до 15 февраля на основании информации, поданной областными и Киевской городской госадминистрациями до 1 января с учетом решений о выплате компенсации, принятых в предыдущем бюджетном периоде;

второй этап — до 15 июня на основании данных, поданных до 1 мая;

третий этап — до 15 октября на основании информации, поданной до 1 сентября, с учетом остатка нераспределенной субвенции.

Кроме того, правительство определило право на получение денежной компенсации для лиц, которые были лишены личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины.

Основанием для выплаты станет справка о пребывании гражданина Украины из числа лиц, определенных пунктом 1 части первой статьи 2 Закона Украины «О социальном и правовом защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей».

правительство денежная помощь

