В Одеській області погодили звільнення голови РДА та призначення нового заступника ОВА
14:30, 12 лютого 2026
Кабінет Міністрів погодив звільнення Михайла Лазаренка з посади голови Подільської РДА Одеської області.
Кабінет Міністрів України ухвалив низку кадрових рішень щодо посадовців в Одеській області. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За його словами, уряд погодив звільнення Михайла Лазаренка з посади голови Подільської районної державної адміністрації Одеської області.
Також Кабмін погодив призначення Андрія Неугоднікова на посаду заступника голови Одеської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.
