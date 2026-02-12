В Одеській області погодили звільнення голови РДА та призначення нового заступника ОВА

Кабінет Міністрів погодив звільнення Михайла Лазаренка з посади голови Подільської РДА Одеської області.

Кабінет Міністрів України ухвалив низку кадрових рішень щодо посадовців в Одеській області. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, уряд погодив звільнення Михайла Лазаренка з посади голови Подільської районної державної адміністрації Одеської області.

Також Кабмін погодив призначення Андрія Неугоднікова на посаду заступника голови Одеської обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.

